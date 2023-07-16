УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Они нам не нужны": у Зеленского прокомментировали "покущение" на Собчак и Симоньян

Дмитрий Видоменко
16 июля 2023, 08:33 обновлено 16 июля, 08:33
56
Маргарита Симоньян и Ксения Собчак ни на что не влияют, а потому украинские спецслужбы не стали бы планировать покушение на них, сказал Михаил Подоляк.
Собчак, Подоляк, Симоньян
Ни Собчак, Симоньян ничего не решают - Подоляк / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

Советник руководителя Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк заявил, что топовая российская пропагандистка Маргарита Симоньян и скандальная светская львица (и медиаперсонаж) Ксения Собчак "ни на что не влияют", и потому, дескать, украинские спецслужбы не могли планировать покушение на них. Об этом чиновник заявил в эфире телемарафона.

"Они нам абсолютно точно не нужны. Они ни на что не влияют. Они не играют сегодня какую-то важную роль в том, что происходит, ни в рамках войны в целом, ни в рамках потери Россией позиций в глобальном смысле. Они лишены смысла", – сказал он.

Дело в том, что накануне в ФСБ страны-агрессора РФ заявили о том, что якобы предотвратили подготовку "украинскими спецслужбами" убийства Маргариты Симоньян и Ксении Собчак.

видео дня

Задержанные по этому делу россияне заявили в ФСБ, что, дескать, готовили покушения "по заданию СБУ" за вознаграждение в размере полтора миллионов рублей за каждое убийство.

Басманный суд Москвы арестовал семерых членов "националистических организаций", которые подозреваются по данному делу.

Напомним, ранее российская пропагандистка Маргарита Симоньян после нескольких дней молчания впервые прокомментировала попытку главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина совершить военный переворот в стране-агрессоре РФ.

Ранее также сообщалось, что пропагандистка Маргарита Симоньян испугалась за свою жизнь после голосования в Telegram-канале УНИАН. Фанатка путинского режима и войны против Украины считает, что она, и еще один кремлевский сливной бачок Владимир Соловьев станут следующими после Дугиной, Татарского и Прилепина.

До того Собчак в стране-агрессоре захейтили за архивное фото в вышиванке.

Вас также может заинтересовать:

Ксения Собчак Михаил Подоляк Маргарита Симоньян
Реклама

Главное за день

ВСУ с новой тактикой освободили территории на Бахмутском направлении — ISW

ВСУ с новой тактикой освободили территории на Бахмутском направлении — ISW

08:49 Украина
Минные поля – самое большое препятствие для контрнаступления – Залужный

Минные поля – самое большое препятствие для контрнаступления – Залужный

07:49 Украина
Украина жестко ответила президенту Болгарии на упреки относительно затягивания войны с РФ

Украина жестко ответила президенту Болгарии на упреки относительно затягивания войны с РФ

21:35 Мир
Все главные новости

Последние новости

08:49

ВСУ с новой тактикой освободили территории на Бахмутском направлении — ISW

08:33

"Они нам не нужны": у Зеленского прокомментировали "покущение" на Собчак и Симоньян

07:49

Минные поля – самое большое препятствие для контрнаступления – Залужный

06:20

Пару слов о потенциале Южной Кореи в вопросах ВПКмнение

05:38

С днем бухгалтера - яркие поздравления, чтобы сходился дебет с кредитом

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

05:00

Взрывная головоломка: у вас высокий уровень IQ, если вы можете заметить слово "парк"

04:30

Что делать, если на участке растет мох: советы, которые помогут дачникам

04:00

Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 16 июля

03:30

Российский политтехнолог спрогнозировал, как долго Путин удержит властьВидео

Реклама
02:50

"Это может произойти в августе": Свитан раскрыл сценарии освобождения Крыма

02:02

Что будет, если в бачок унитаза залить уксус - люди так делают регулярно

01:35

Можно ли сушить сливу с косточкой: 3 способа приготовления чернослива дома

15 июля, суббота
23:35

"Авиацию мы можем вообще не увидеть": Свитан рассказал о поставках истребителей

23:00

Мужественно защищал страну от оккупантов: на войне погиб полицейский с Черниговщины

22:34

Партизаны Украины атаковали войска РФ на Херсонщине: детали операции

21:35

Украина жестко ответила президенту Болгарии на упреки относительно затягивания войны с РФ

20:58

Заходить в Крым нужно не мешкая, осенью ждем самолеты: Свитан назвал сценарий

20:27

Ни за что не догадаетесь: какой цвет на украинском называется "кубовий"

19:54

Путин допустил прецедент, армии РФ могут поехать на разборки домой – экспертВидео

19:20

От агрессии России против Украины выиграло одно государствомнение

Реклама
19:18

"Никого не оставим в оккупации": Зеленский рассказал о сроках завершения войны

19:06

РФ изрядно разозлила Иран: отношения между странами висят на волоске

18:18

Крым в обмен на переговоры: Подоляк назвал России жесткое условие Украины

17:59

Мощная ответка под Марьинкой: ВСУ "покрошили" оккупантов из отрядов "Шторм-Z"

17:40

Что можно долго хранить в морозилке: три продукта, которые так прослужат дольше

17:23

ВСУ наступают медленнее, но с меньшими потерями: Украина изменила тактику – NYT

16:49

Пропагандисток Симоньян и Собчак "заказали": путинская ФСБ выдала детали "коварного плана"

16:48

Как пожарить баклажаны с хрустящей корочкой и без горечи: бомбический трюк

16:48

Украине могут дать кассетные ATACMS: эксперт удивил неожиданным прогнозом

16:45

Три совета о том, как избавиться от запаха сырости в квартире навсегда

16:02

Байден – о финале войны с Россией: возвращения Крыма будет недостаточно

15:49

Южная Корея передает Украине большой пакет военной помощи: детали встречи лидеров

15:45

Любовный гороскоп на неделю 17-23 июля: Овну – трудности, Ракам - страсть

15:14

Есть ли в украинском языке слово "спасибі": языковед указал на интересный моментВидео

14:51

В Минобороны РФ серьезно недовольны Шойгу и Герасимовым – разведка Британии

14:44

Распирают эмоции: Эктор Хименез Браво получил награду от Залужного

14:44

Кадырова могли серьезно отравить: всплыла неожиданная схема

14:32

Гороскоп на завтра 16 июля 2023: Овну – одиночество, Раку – странный звонок

14:14

Кассетные боеприпасы вызвали истерику в РФ: эксперт пояснил, как они изменят войну

14:12

ВСУ уничтожили российскую С-400, из которой РФ убила 12 человек в кафе Краматорска

Реклама
14:02

Супермодель Джиджи Хадид похвасталась гигантской татуировкой на бедре

13:36

В Беларусь перебросили наемников ЧВК Вагнера: в ГПСУ раскрыли детали

13:30

"Не страшно ли не полюбить?": Инна Мирошниченко ответила на вопрос о приемном сыне

13:10

Гороскоп на неделю с 17 по 23 июля: Скорпионам - срыв планов, Водолеям - долги

12:53

Путина успокаивают, пока продолжается тайная подготовка к его устранению - ГельманВидео

12:50

Папина дочка, которой очень сложно: подруга Саши Зеленской рассказала о дочери президента

12:41

РФ грозит военный переворот: у Зеленского назвали, кто может поднять мятеж

12:14

Суммы впечатляют: в Кабмине собрались поднять цены на алкоголь

12:06

Форма болгарского перца: удивительный способ определить, какой слаще

12:05

Запутанная оптическая иллюзия: лишь немногие найдут хищника и спасут оленя

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Интересное
Оптические иллюзииГоловоломкиТесты по картинке
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять