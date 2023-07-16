"Они нам не нужны": у Зеленского прокомментировали "покущение" на Собчак и Симоньян

Маргарита Симоньян и Ксения Собчак ни на что не влияют, а потому украинские спецслужбы не стали бы планировать покушение на них, сказал Михаил Подоляк.

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Ни Собчак, Симоньян ничего не решают - Подоляк / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

Советник руководителя Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк заявил, что топовая российская пропагандистка Маргарита Симоньян и скандальная светская львица (и медиаперсонаж) Ксения Собчак "ни на что не влияют", и потому, дескать, украинские спецслужбы не могли планировать покушение на них. Об этом чиновник заявил в эфире телемарафона.

"Они нам абсолютно точно не нужны. Они ни на что не влияют. Они не играют сегодня какую-то важную роль в том, что происходит, ни в рамках войны в целом, ни в рамках потери Россией позиций в глобальном смысле. Они лишены смысла", – сказал он.

Дело в том, что накануне в ФСБ страны-агрессора РФ заявили о том, что якобы предотвратили подготовку "украинскими спецслужбами" убийства Маргариты Симоньян и Ксении Собчак.

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Задержанные по этому делу россияне заявили в ФСБ, что, дескать, готовили покушения "по заданию СБУ" за вознаграждение в размере полтора миллионов рублей за каждое убийство.

Басманный суд Москвы арестовал семерых членов "националистических организаций", которые подозреваются по данному делу.

Напомним, ранее российская пропагандистка Маргарита Симоньян после нескольких дней молчания впервые прокомментировала попытку главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина совершить военный переворот в стране-агрессоре РФ.

Ранее также сообщалось, что пропагандистка Маргарита Симоньян испугалась за свою жизнь после голосования в Telegram-канале УНИАН. Фанатка путинского режима и войны против Украины считает, что она, и еще один кремлевский сливной бачок Владимир Соловьев станут следующими после Дугиной, Татарского и Прилепина.

До того Собчак в стране-агрессоре захейтили за архивное фото в вышиванке.

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