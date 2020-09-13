Оппозиция Беларуси отреагировала на "анонимное насилие" режима Лукашенко

Оппозиционеры отметили, что даже формальное нарушение шествий не дает право органам власти применять против демонстрантов жестокость.
Оппозиция Беларуси жестко осудила применение силы против активистов, в также сокрытие личностей силовиками во время задержаний демонстрантов.
Об этом говорится в заявлении Координационного совета.
Оппозиционеры отметили, что даже формальное нарушение шествий не дает право органам власти применять против демонстрантов жестокость.
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"Мы также выступаем против того, что представители силовых структур совершают насилие анонимно: в гражданской одежде, в масках, без знаков ведомственной принадлежности. Такие действия не только нарушают законодательство, но способствуют разгулу произвола и вседозволенности. Вместо того чтобы защищать безопасность граждан, сотрудники силовых ведомств попирают конституционные права и интересы мирных соотечественников", - говорится в заявлении.
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В Совете призвали правоохранителей не скрывать свои личности и прекратить неоправданное применение силы.
- Напомним, в воскресенье, 13 сентября, оппозиция в Минске провела новую политическую акцию Марш героев. С самого утра силовики уже стянули в центр города автозаки и военную технику.
- Также отметим, участники марша сформировали сразу несколько многотысячных колонн. По информации агентства, часть протестующих начала возводить баррикады. Активисты приносят на улицу Тимирязева водоналивные блоки и другие подручные материалы и сооружают баррикады на проезжей части.
- Беларусь охватили массовые протесты после объявления Центризбиркомом победителем президентских выборов Александра Лукашенко. Согласно официальным данным, его результат – 80,10%.