Оппозиция Беларуси отреагировала на "анонимное насилие" режима Лукашенко

Оппозиция отреагировала на задержание активистов в Беларуси / Reuters

Оппозиция Беларуси жестко осудила применение силы против активистов, в также сокрытие личностей силовиками во время задержаний демонстрантов.

Об этом говорится в заявлении Координационного совета.

Оппозиционеры отметили, что даже формальное нарушение шествий не дает право органам власти применять против демонстрантов жестокость.

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"Мы также выступаем против того, что представители силовых структур совершают насилие анонимно: в гражданской одежде, в масках, без знаков ведомственной принадлежности. Такие действия не только нарушают законодательство, но способствуют разгулу произвола и вседозволенности. Вместо того чтобы защищать безопасность граждан, сотрудники силовых ведомств попирают конституционные права и интересы мирных соотечественников", - говорится в заявлении.

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В Совете призвали правоохранителей не скрывать свои личности и прекратить неоправданное применение силы.