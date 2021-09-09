Оружие Киеву и "ненависть" к России: у Путина вспыхнули обвинениями в адрес Украины и США

Отношения Украины и США излучают ненависть к России - Песков / Reuters

Москва рассматривает украино-американские отношения в контексте "ненависти" и "русофобство" по отношению к России. По этой причине российские власти внимательно изучают договоренности официальных Киева и Вашингтона. Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Как сообщает ТАСС, он сказал о том, что значительная часть отношений Украины и США якобы связана с негативной политикой в отношении России.

"Украинско-американские отношения должны быть суверенными отношениями, это дело двух суверенных государств. Но, к нашему сожалению, достаточно изрядная часть этих отношений излучает русофобство, излучает, буквально, ненависть к нашей стране", - утверждает Песков.Читайте также"Начнется эскалация": в Украине отреагировали на отказ России продлить миссию ОБСЕ на Донбассе

По его словам, из-за этого российским властям приходится очень внимательно изучать любые переговоры Украины и США.

"И, конечно, заставляет и заставляла нас самым внимательным образом анализировать, отслеживать итоги тех контактов (США и Украины), которые имели место в Вашингтоне и других американских городах", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Заявления России в адрес Украины

Российский президент Владимир Путин в августе подверг критике законопроект о переходном периоде на Донбассе. По его словам, если Рада в итоге примет данный документ, Киев, дескать, фактически выйдет из Минских соглашений в одностороннем порядке. При этом он обвинил украинские власти в якобы невыполнении Минских соглашений.

Глава МИД России Сергей Лавров 9 сентября заявил, что Россия не собирается вести переговоры с Украиной по Донбассу в рамках нормандского формата и обвинил Киев в якобы нарушении договоренностей.