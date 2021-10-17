"Оскорбление и унижение всей Украины и Зеленского": Илларионов раскрыл замысел статьи Медведева

Статья Медведева – это коллективное творчество Кремля, которое преследует политические цели, считает Андрей Илларионов.
Статья третьего президента России, замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева об Украине не является его авторским материалом. Скорее, это коллективное произведение Кремля, направленное в адрес Киева и преследующее четкие, конкретные политические цели. Задача статьи – оскорбить, унизить украинское государство и президента Владимира Зеленского. Об этом заявил экономист, старший научный сотрудник Центра политики безопасности в Вашингтоне Андрей Илларионов.
В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что Медведев – не единственный автор опубликованной под его именем статьи. Это творчество Кремля антиукраинской направленности, которое ориентировано на достижение политических целей.Читайте такжеСтатья Медведева констатирует: в Кремле Зеленского теперь ненавидят
По его мнению, целью в данной ситуации является оскорбление не только президента Владимира Зеленского, но и всей Украины как государства и общества.
"Не стоит делать ошибку, относя весь этот стиль и всю эту бумагу в адрес одного, пусть даже такого странного гражданина. Эта политическая цель направленная на оскорбление, унижение не одного президента Украины, а всей Украины, украинского государства и общества", - подчеркнул Андрей Илларионов.
Статья Медведева об Украине
В российском издании Коммерсант 11 октября была опубликована статья зампредседателя Совета безопасности, третьего президента РФ Дмитрия Медведева об Украине. В своем материале он резко раскритиковал президента Владимира Зеленского и украинское государство, используя при этом штампы российской пропаганды. Фактически Медведев подчеркнул отсутствие у Москвы намерений договариваться с Киевом.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что текст статьи Медведева "крайне странный" и "неуместный". По его словам, Медведева не приглашали на переговоры Зеленского и Путина.
Бывший руководитель Службы безопасности Украины Игорь Смешко полагает, что статья Медведева об Украине является информационной подготовкой россиян к возможной военной операции РФ против украинского государства. Как утверждает Смешко, Россия ждет подходящего момента, чтобы запустить свой сценарий.