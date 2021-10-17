"Оскорбление и унижение всей Украины и Зеленского": Илларионов раскрыл замысел статьи Медведева

Статья Медведева направлена на унижение Украины и Зеленского - Илларионов / УНИАН

Статья третьего президента России, замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева об Украине не является его авторским материалом. Скорее, это коллективное произведение Кремля, направленное в адрес Киева и преследующее четкие, конкретные политические цели. Задача статьи – оскорбить, унизить украинское государство и президента Владимира Зеленского. Об этом заявил экономист, старший научный сотрудник Центра политики безопасности в Вашингтоне Андрей Илларионов.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что Медведев – не единственный автор опубликованной под его именем статьи. Это творчество Кремля антиукраинской направленности, которое ориентировано на достижение политических целей.Читайте такжеСтатья Медведева констатирует: в Кремле Зеленского теперь ненавидят

По его мнению, целью в данной ситуации является оскорбление не только президента Владимира Зеленского, но и всей Украины как государства и общества.

"Не стоит делать ошибку, относя весь этот стиль и всю эту бумагу в адрес одного, пусть даже такого странного гражданина. Эта политическая цель направленная на оскорбление, унижение не одного президента Украины, а всей Украины, украинского государства и общества", - подчеркнул Андрей Илларионов.

Статья Медведева об Украине

В российском издании Коммерсант 11 октября была опубликована статья зампредседателя Совета безопасности, третьего президента РФ Дмитрия Медведева об Украине. В своем материале он резко раскритиковал президента Владимира Зеленского и украинское государство, используя при этом штампы российской пропаганды. Фактически Медведев подчеркнул отсутствие у Москвы намерений договариваться с Киевом.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что текст статьи Медведева "крайне странный" и "неуместный". По его словам, Медведева не приглашали на переговоры Зеленского и Путина.

Бывший руководитель Службы безопасности Украины Игорь Смешко полагает, что статья Медведева об Украине является информационной подготовкой россиян к возможной военной операции РФ против украинского государства. Как утверждает Смешко, Россия ждет подходящего момента, чтобы запустить свой сценарий.