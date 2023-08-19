Оставить часть Донбасса за РФ: однопартиец Трампа опозорился планом "окончания войны"

Вивек Рамасвами хочет, чтобы США отказались от поддержки Украины в войне с РФ.

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Вивек Рамасвами заявил о намерении завершить войну / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/VivekGRamaswamy, 3 отдельная штурмовая бригада

Представитель Республиканской партии индийского происхождения Вивек Рамасвами, который высказывал намерения участвовать в президентских праймериз, заявил, что по итогам войны, развязанной РФ против Украины, США должны выйти "победителями".

В частности, он хочет, чтобы США отказались от поддержки Украины и заставили президента Владимира Зеленского отказаться от намерений вступления в НАТО и части территории Донбасса, заявил он в интервью журналисту CNN Джиму Акоста.

По словам американского политика, в обмен на это Владимир Путин якобы будет обязан отказаться от сотрудничества с Китаем. Рамасвами говорит, что намерен "вытащить" Россию из военного союза с Китаем.

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"Я закончу конфликт в Украине на условиях, которые потребуют от Путина выхода из его военного союза с Китаем. Целью России не должно быть "поражение". США должны победить". – сказал он.

Он считает, что российско-китайский военный союз является "самой большой военной" угрозой для Соединенных Штатов. Также он отметил, что после того, как вступит в должность лидера Штатов, сразу полетит в Москву на переговоры с Путиным о дальнейшем сотрудничестве.

Американский популист заявил, что отношения Штатов с Украиной "подталкивают" Россию к "китайскому оружию", что способствует улучшению отношений между двумя странами. По мнению республиканца, российско-китайский военный союз — это самая большая военная угроза в мире.

Рамасвами добавил, что самым главным всегда остается не то, чтобы Россия "проиграла", а то, чтобы "Америка победила".

Ранее Трамп опозорился бредятиной насчет приема Украины в НАТО. Бывший президент США Дональд Трамп сделал скандальное заявление по поводу вероятного членства Украины в НАТО. По его словам, думать о приеме Украины в НАТО — это якобы безумие. Своим мнением политик поделился в ходе видеообращения в Сети.

Напомним, Трамп собрался закончить войну в Украине за один день и поделился странным планом. Экс-президент США уверяет, что он хорошо знает президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

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