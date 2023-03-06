Открыл огонь на поражение: срочник РФ в Курской области расстрелял сослуживцев

В результате стрельбы погиб 19-летний срочник из Татарстана Тамир Г.

В РФ срочник расстрелял сослуживцев / t.me/astrapress

Российский солдат-срочник в Курской области в ночь на понедельник, 6 марта, открыл огонь, в результате чего застрелил своего сослуживца.

Кроме того, еще один солдат РФ получил ранения, сообщает Telegram-канал ASTRA.

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Отмечается, что в 37-й мотострелковой бригаде в/ч 69647, временно дислоцирующейся на территории Суджанского района Курской области, военный-срочник открыл стрельбу.

Как пишут журналисты, часовой 22-летний Магомед М. услышал посторонних в зоне караульного поста. Он крикнул: "Стой, кто идет", однако ответа не последовало, и срочник открыл огонь на поражение.

В результате стрельбы погиб 19-летний срочник из Татарстана Тамир Г., еще один 22-летний солдат срочной службы из Новосибирска Владислав К. попал в больницу.

Также издание публикует заретушированное фото одного из участников перестрелки.

Ранее сообщалось о том, что в России военный, служащий по контракту, наехал на военном КамАЗе на колонну солдат-срочников.

Это произошло на полигоне в городе Мирный Архангельской области.

В результате погибли двое солдат. Один из них погиб сразу от удара грузовика, другой – в больнице. Еще 11 военных попали в больницу с травмами различной степени тяжести.

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