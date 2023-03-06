Открыл огонь на поражение: срочник РФ в Курской области расстрелял сослуживцев

Российский солдат-срочник в Курской области в ночь на понедельник, 6 марта, открыл огонь, в результате чего застрелил своего сослуживца.
Кроме того, еще один солдат РФ получил ранения, сообщает Telegram-канал ASTRA.
Отмечается, что в 37-й мотострелковой бригаде в/ч 69647, временно дислоцирующейся на территории Суджанского района Курской области, военный-срочник открыл стрельбу.
Как пишут журналисты, часовой 22-летний Магомед М. услышал посторонних в зоне караульного поста. Он крикнул: "Стой, кто идет", однако ответа не последовало, и срочник открыл огонь на поражение.
В результате стрельбы погиб 19-летний срочник из Татарстана Тамир Г., еще один 22-летний солдат срочной службы из Новосибирска Владислав К. попал в больницу.
Также издание публикует заретушированное фото одного из участников перестрелки.
Ранее сообщалось о том, что в России военный, служащий по контракту, наехал на военном КамАЗе на колонну солдат-срочников.
Это произошло на полигоне в городе Мирный Архангельской области.
В результате погибли двое солдат. Один из них погиб сразу от удара грузовика, другой – в больнице. Еще 11 военных попали в больницу с травмами различной степени тяжести.
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