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"Отобрали юг и север": экс-президент Молдовы позарился на украинские земли

Алексей Тесля
5 февраля 2025, 04:05
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"Советскую Молдавию" якобы лишили статуса морского государства, утверждает Игорь Додон.
Додон
Игорь Додон рассказал о "молдавских землях" в Украине / Коллаж: Главред, фото: Google/maps, kremlin.ru

Важно:

  • На землях Украины проживают сотни тысяч молдаван, говорит Додон
  • "Советскую Молдавию" якобы лишили статуса морского государства

Бывший президент Молдовы, печально известный предводитель местных социалистов Игорь Додон, заявил о том, что Кишинев якобы имеет право претендовать на некоторые территории Украины.

Как пишет издание NewsMaker, он прокомментировал заявление скандального румынского политика Келина Джорджеску, который назвал Украину "вымышленным государством" и призвал к "разделению" нашего государства.

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"Хочу заметить некоторым политикам Европейского союза, Румынии и других, которые уже делят земли Украины. Во-первых, те земли, которые вы называете, исторически молдавские, некоторые из них. Там и сейчас проживают сотни тысяч молдаван на своей земле, и они говорят на молдавском языке", – говорит пророссийский политик из Молдовы.

При этом он также отметил, что "советскую Молдавию" якобы лишили статуса морского государства, а также якобы "отобрали юг страны и север".

При этом Додон говорит о необходимости переговоров между Украиной и РФ по завершению войны. Он осудил заявление президента Молдовы Майи Санду, которая сказала, что Кишинев будет поддерживать Украину до конца войны.

Напомним, румынский политик ранее заявил о планах захватить Буковину. Келин Джорджеску назвал Украину "вымышленным государством".

Ранее один из лидеров партии "Альянс за объединение румын" Клаудиу Тырзиу внезапно выразил желание аннексировать украинские территории и добиться "оттепели в отношениях с РФ". Он решил, что у Украины нужно забрать Буковину, Закарпатье и Одесскую область.

Как сообщал Главред, ранее Диана Шошоаке подала "проект закона", в котором она призывает разорвать договор о добрососедстве и сотрудничестве с Украиной и аннексировать Северную Буковину, Марамуреш и остров Змеиный. Киев инициирует санкции против политического деятеля.

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Приднестровская Молдавская Республика

Приднестровская Молдавская Республика – самопровозглашенное государство в Восточной Европе на территории Приднестровья, которое международное сообщество признает частью Молдовы.

Так называемая "независимость" никем не признанной Приднестровской Молдавской Республики была провозглашена 25 августа 1991 года, после чего между сепаратистами и русскими военными с одной стороны и молдавскими войсками с другой начался кратковременный вооруженный конфликт, завершившийся фактической победой сепаратистов при участии русских.

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