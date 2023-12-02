"Отомстили за Кузю": ВСУ ликвидировали российского живодера

На войне в Украине ликвидирован российский оккупант Артем Лаврентьев. В стране-агрессоре он "прославился" тем, что замучил до смерти кота своей матери.
Живодер Лаврентьев - родом из Архангельской области. В течение нескольких недель вместе со своей сожительницей он жестоко издевался над котом Кузей, снимал издевательства на видео и выкладывал в Сеть.
История получила резонанс: Лаврентьева отправили в колонию и лишили родительских прав, а замученному им до смерти животному в Северодвинске установили памятник.
Из тюрьмы Лаврентьев отправился убивать украинцев, но в Украине живодер нашел свою смерть.
"Северодвинский живодёр Лаврентьев Артем Александрович 1985 г.р. решил из колонии поехать нимношка поубивать [украинцев], но ВСУ отомстили за котика Кузю", – написал в Twitter блогер Necro Mancer.
Как сообщал Главред, на Запорожском направлении бойцы украинской армии ликвидировали Александра Можаева ‒ более известного как "казак Бабай". Он участвовал в оккупации Крыма, а также в составе отряда террористов Игоря "Гиркина" Стрелкова в войне против Украины на Донбассе ‒ в частности, захватывал город Славянск.
Ранее защитники Украины ликвидировали кузнеца из Пензенской области Илью Бухольцева. 41-летний захватчик в свое время стал победителем фотоконкурса "Мачо на селе Архангельское 2012".
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