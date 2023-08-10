ВСУ ликвидировали лучшего "мачо на селе" из Пензенской области РФ

Защитники Украины ликвидировали очередного российского оккупанта – кузнеца из Пензенской области Илью Бухольцева. 41-летний захватчик в свое время стал победителем фотоконкурса "Мачо на селе Архангельское 2012".
"ВСУ ликвидировали топ-модель и победителя фотоконкурса "Мачо на селе Архангельское 2012" Пензенской области, по совместительству местного кузнеца Илью Бухольцева", – сообщил в Telegram OSINT-расследователь Иракли Комахидзе.
Оккупант Бухольцев - уроженец города Тавда Свердловской области. С 1995 года жил в селе Архангельское в Пензенской области.
В своем селе у него была кузница, он занимался ковкой по металлу. В июне 2023 года Бухольцев заключил контракт с ВС РФ и поехал убивать украинцев.
Свою смерть захватчик Илья Бухольцев нашел в Украине 30 июля. В стране-агрессоре оккупанта наградили "орденом мужества" посмертно.
Отметим, по данным Генштаба ВСУ, в Украине ликвидированы уже более 250 тысяч российских оккупантов.
Как сообщал Главред, в конце июля украинские военные "приземлили" российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52 Аллигатор. Вместе с вертолетом был ликвидирован полковник авиации Виталий Табачников.
Известно, что его сбили бойцы 38-й отдельной бригады морской пехоты, применив переносной зенитно-ракетный комплекс. Вертолет летел на предельно малой высоте.
Ранее на войне в Украине был ликвидирован тезка российского пропагандиста Владимира Соловьева. Он был членом террористической организации "ЧВК Вагнер".
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