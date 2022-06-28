"Отработали штатно": в Сеть слили переговоры бомбивших украинские города пилотов РФ

В ударах были задействованы бомбардировщики Ту-22М3, которые вылетали с военного аэродрома "Шайковка" (Калужская область).
В Сети опубликовали запись переговоров пилотов российских военных самолетов, которые осуществляли бомбардировку украинских городов.
Судя по опубликованной записи ресурсом Беларускі Гаюн, ракетная атака на украинские города осуществлялась с территории Беларуси.
Отметим, что ракетный удар по Украине начался рано утром и вечером 25 июня из воздушного пространства Беларуси истребителями и бомбардировщиками ВКС РФ.
При этом опубликованные записи переговоров дают возможность восстановить хронологию ракетных обстрелов Украины начиная с 03:45 25 июня 2022 года, определить точки взлёта и районы запусков ракет.
"В ударах были задействованы бомбардировщики Ту-22М3, которые вылетали с военного аэродрома "Шайковка" (Калужская область, РФ) и истребители Су-34 и Су-35 взлетевшие с военного аэродрома "Сеща" (Брянская область, РФ). Удары по территории Львовской, Житомирской, Черниговской и Киевской областей Украины наносились ракетами Х-32 и Х-59МК", - говорится в сообщении.
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Ракетный удар по Кременчугу
Напомним, 27 июня в результате ракетного обстрела вооруженными силами РФ г. Кременчуг Полтавской области полностью разрушен торговый центр. По предварительным данным сообщалось о 18 погибших, за медицинской помощью обратились 59 человек, из них 25 госпитализированы, еще 36 человек считаются пропавшими без вести.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нанести ракетный удар по торговому центру в Кременчуге Полтавской области могли только отмороженные террористы.
Осуждение террористической атаки РФ на торговый центр в Кременчуге выразили многие мировые лидеры.
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