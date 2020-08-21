"Отравление Навального": политолог назвал возможные цели

Политолог раскрыл возможные цели отравления Алексея Навального / Reuters

Российский политолог Дмитрий Орешкин считает, что отравлением оппозиционера Алексея Навального могли хотеть добиться нескольких целей, в частности, выгнать его лечиться за границу.

Политика могли хотеть напугать до смерти, рассказал эксперт в эфире канала Украина 24.

По словам собеседника, возможно, Навального хотели выгнать лечиться за границу, а потом не впустить назад в Россию.

"Решили или устранить, или, что более вероятно, напугать до смерти, или выгнать лечиться за границу, а потом назад не впустить. Если мы рассматриваем федеральную повестку…", – заявил Орешкин.

Читайте также"Отравление Навального": реакция Трампа и новые сведения о состоянии оппозиционераНапомним, 20 августа Алексей Навальный попал в реанимацию больницы Омска после того, как ему стало плохо в самолете. Оппозиционера подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже стало известно, что политик впал в кому.

Пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш утверждала, что он отравлен, и ответственность за отравление лежит на президенте РФ Владимире Путине.

СМИ узнали, что в организме Навального нашли яд, а потом главврач омской больницы опроверг эти сведения.