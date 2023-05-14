Отравят "Новичком" или выпадет из окна: Пригожина могут ликвидировать – Politico

Евгений Пригожин после оскорбительных высказываний в адрес Владимира Путина может быть уничтожен.

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Евгений Пригожин жестко критикует Владимира Путина / Коллаж Главред, фото: скриншот Youtube

Кремль может ликвидировать главаря бандформирований ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина после серии его критических высказываний в адрес минобороны РФ и российского руководства.

"Раздражать или бросать вызов российскому президенту Владимиру Путину — опасная игра, которая часто заканчивается грохотом и стуком — или аккуратным самоубийством на даче", – пишет издание Politico.

При этом напоминается, что после начала полномасштабной войны с Украиной в РФ фиксировали множество загадочных смертей известных олигархов и высокопоставленных чиновников.

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Журналисты не исключают, что Пригожин после оскорбительных высказываний в адрес Путина также может "необъяснимым образом" выпасть из окна или рухнуть замертво, выпив чашку ароматного чая.

"Перешел ли он наконец черту своей непристойной тирадой на прошлой неделе о "дедушке", в котором в России многие узнали Путина? Русские наверняка выпадали из окон по гораздо меньшим причинам", – стебутся авторы материала.

В свою очередь российские оппозиционные журналисты Андрей Солдатов и Ирина Бороган не исключают, что Пригожин все еще пользуется поддержкой российской военной разведки ГРУ, а возможно и лично Путина. Не исключено, что президент РФ специально позволяет определенные шаги Пригожину, чтобы он продолжал быть противовесом для высшего военного руководства РФ.

В то же время авторы статьи не сомневаются, что рано или поздно у кремлевского режима найдется флакон "Новичка" для Пригожина, "когда придет время".

Ранее главарь боевиков "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что ВСУ якобы "держат под контролем" водохранилище, трассу Часов Яр – Бахмут и заняли тактические высоты. Если украинские войска зайдут в село Берховка, начнется окружение оккупантов РФ в Бахмуте.

Политический аналитик Александр Кочетков высказал мнение, что владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин хочет вывести боевиков своей ЧВК из Бахмута до начала украинского контрнаступления. Публично заявляя о куче проблем оккупантов на фронте он фактически готовит почву для ухода вагнеровцев. Но при попытке Пригожина вывести вагнеровцев из Бахмута может разгореться вооруженная стычка боевиков его ЧВК с Росгвардией.

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