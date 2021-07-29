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Пагубное влияние Путина и атака на Украину: в Сенате США поставили ультиматум Белому дому из-за СП-2

29 июля 2021, 08:14
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Проект Северный поток-2 ударит по Украине и поспособствует новой агрессии России, считают в Республиканской партии.

Северный поток-2
"Республиканцы" в Сенате заблокируют назначения в Минфин США в случае, если в Белом доме не изменят своего решения по СП-2 / Reuters

Ряд сенаторов-"республиканцев" во главе с Пэтом Туми в Банковском комитете Сената США намерены заблокировать назначения Брайана Нельсона и Элизабет Розенберг на должности в Министерство финансов, связанные с контролем выполнения санкций, в том случае, если администрация Байдена не пересмотрит свое решение по газопроводу Северный поток-2. Парламентарии требуют ввести новые ограничения против проекта Газпрома.

Как сообщает Bloomberg, представитель Республиканской партии Пэт Туми и 11 других "республиканцев" обещают заблокировать назначения в казначейство в том случае, если Белый дом не пересмотрит свое решение по СП-2. Сенаторы считают, что против российского энергетического проекта должны быть введены новые санкции. Трубопровод является угрозой не только национальной безопасности США, но и безопасности союзников американского государства и партнеров.

Читайте такжеКрах СП-2 и удар по планам Байдена: журналист заявил о бунте в Белом доме из-за РоссииПо их мнению, достройка Северного потока-2 усилит влияние Путина на Европу, нанесет урок хрупкой безопасности Украины и станет фактором эскалации российской агрессии.

"Газопровод Северный поток-2 напрямую вредит интересам национальной безопасности США, наших союзников и партнеров... Если этот проект будет завершен, он усилит пагубное влияние Владимира Путина на Европу, дестабилизирует хрупкую безопасность Украины и будет способствовать дальнейшей агрессии России", - указано в заявлении сенаторов - "республиканцев".

Парламентарии подчеркивают, что они намерены выступить против выдвижения кандидатур Брайана Нельсона и Элизабет Розенберг в американский Минфин на должности, связанные с мониторингом контроля выполнения санкций, до тех пор, пока Белый дом не выполнит их требования.

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Северный поток-2

США и ФРГ 21 июля утвердили декларацию по газопроводу Северный поток-2. В документе говорится об обещаниях, связанных с гарантиями Украине после запуска трубопровода. Речь идет о финансовой компенсации и продлении российско-украинского транзитного договора, который завершается в 2024 году, еще на 10 лет. Германия обязуется ввести санкции против России в случае новой агрессии Москвы против Киева и при таком сценарии должна будет отстаивать запуск новых ограничений в отношении российского государства на уровне ЕС.

В Офисе президента Украины подвергли критике документ по СП-2. По словам пресс-секретаря главы государства Сергея Никифорова, в декларации нет никаких конкретных обязательств для Украины. Киев требует решения вопроса транзита и гарантий о ненападении РФ. В такой ситуации украинское государство намерено вести переговоры с Западом и бороться с российским трубопроводом.

25 июля в Госдепе США сказали о том, что администрация Байдена продолжает выступать против СП-2. Белый дом намерен запустить новые санкции в отношении трубопровода.

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия считает, что Зеленского и Байдена в Вашингтоне ждет разговор на повышенных тонах. В Киеве крайне недовольны решением администрации президента США по Северному потоку-2. При этом Украина сделает ставку на сотрудничество с Конгрессом, который выступает против российского газопровода. Киев поддерживают и "демократы", и "республиканцы".

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