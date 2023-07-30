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"Пахан драпанул": эксперт объяснил, как "дожать" Путина на переговорах

Алексей Тесля
30 июля 2023, 04:30
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Реакцией на бунт диктатор РФ заложил раскол в среде российских силовиков, уверен Тарас Загородний.
'Пахан драпанул': эксперт объяснил, как 'дожать' Путина на переговорах
Тарас Загородний оценил реакцию Владимира Путина на мятеж в РФ / колаж: Главред, фото: Главред, скріншот: відео Telegram

Мятеж главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина показал, что режим Владимира Путина ослаблен, поскольку диктатор в страхе сбежал из Москвы.

"Для авторитарной власти это недопустимо. Путин должен был оставаться в Кремле и орать на камеры, что придет и всех "порежет на ремни", тогда бы он сохранил легитимность", — подчеркнул политический и экономический эксперт Тарас Загородний в ходе чата в Главреде.

По его словам, своей реакцией на бунт диктатор РФ заложил очень много точек раскола в среде российских силовиков. При этом своими действиями Путин показал отсутствие жизнеспособности кремлевского режима.

"Когда сбежал Путин, он показал, что пахан вполне может драпануть. А какой он тогда пахан в этой ситуации? Россияне и российские элиты готовы простить президенту все: алкоголизм, идиотизм, дурость, кровавость, но не слабость. А в этой ситуации Путин показал себя слабым", — пояснил аналитик.

Еще один важный момент – Путин в ходе бунта сразу же пошел на переговоры.

"То есть вышло два батальона каких-то уголовников, и Путин сразу побежал с ними договариваться. Это значит, что есть пространство, чтобы дожимать Путина на переговорах, в том числе по Украине. То есть Путина можно вынудить пойти на почетную капитуляцию России", — добавил Загородний.

Смотрите видео - чат Тараса Загороднего в Главреде:

Кто такой Тарас Загородний

Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

Ранее в WP рассказали о панике в Кремле во время мятежа Пригожина. Когда утром 24 июня Пригожин совершил попытку мятежа, Путин не мог действовать решительно. В течение большей части дня не было отдано ни одного приказа.

Напомним, ЧВК Вагнер взяла под свой контроль город Ростов-на-Дону. Позже ЧВК Вагнер захватила и Воронеж.

Далее Пригожин пошел со своей армией в наступление на Москву, но потом внезапно принял решение остановиться. Он оправдал это тем, что якобы "не хотел проливать русскую кровь".

По данным Telegram-канала Генерал СВР, Пригожину помогали друзья из Генштаба РФ.

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