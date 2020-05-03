Дипломат предложил пророссийскому экс-канцлеру Шредеру пари о Крыме

Андрей Мельник предлагает Герхарду Шредеру пари / Фото: Радио Свобода

Посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил пари пророссийски настроенному экс-канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру, согласно которому дипломат настаивает, что Крым вернется в состав Украины, а немецкий политик утверждает обратное.

"Что касается бесстыдного тезисы господина Шредера о том, что "ни один российский президент никогда не отдаст Украине Крым", то хотелось бы объявить этом 76-летнему экс-политику и топ-лобисту Кремля своеобразное пари: еще при его жизни Крым непременно вернется в лоно матери-Украины. Это так же очевидно, как и то, что солнце встает на Востоке и садится на Западе", - сказал посол в комментарии Укринформу.

Мельник раскритиковал инициативу Шредера о необходимости ликвидировать санкции против России. Он полагает, что Кремль уже настолько в безвыходном положении, что подобные заявления лоббистов – это "крик отчаяния".

"Чем громче господин Шредер и другие лоббисты милитаристской Москвы на каждом углу кричат о том, что введенные против России санкции якобы "бессмысленны", тем более очевиден для немецкой общественности тот факт, что санкции ЕС и США прекрасно работают и очень больно бьют в самое сердце и без того слабой российской экономики, а значит и политического руководства", - констатировал украинский дипломат.

Как известно, экс-канцлер ФРГ в 1998 – 2005 годах Герхард Шредер является руководителем совета директоров государственной компании Роснефть и председателем совета акционеров Nord Stream AG.

Напомним, накануне в интервью Шредер заявил о том, что продолжение санкций против России не имеет смысла.

Как ранее сообщалось, госсекретарь США Майк Помпео во время официального визита в Киев во время одной из встреч заявил, что Украина уже не сможет вернуть аннексированный Крым.