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Пашинян обратился к Путину из-за военного вторжения Азербайджана в Армению

14 мая 2021, 13:18
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Ереван потребовал от Баку вывести войска с территории Армении.

Пашинян
Пашинян заявил Путину, что Армения обращается в ОДКБ из-за ситуации в Сюникской области / Reuters

Войска республики Азербайджан на пару километров вошли в Сюникскую область Армении. В связи с этим исполняющий обязанности главы правительства армянского государства Никол Пашинян проинформировал об инциденте российского президента Владимира Путина. Ереван требует от Баку вывода войск с территории своего государства.

Как сообщает пресс-служба Кабмина Армении, Пашинян проинформировал Путина о том, что Ереван обратится в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с целью рассмотрения данного инцидента.

"И.о. премьер-министра Армении проинформировал президента Путина о том, что сегодня он поручил официально обратиться в ОДКБ для начала консультаций в соответствии со статьей 2 договора организации", - отмечается в сообщении.

В Министерстве обороны Армении заявили, что военные Азербайджана пребывают на территории армянского государства в приграничной Сюникской области. В ходе переговоров 13 мая Ереван потребовал вывода азербайджанских военных подразделений, однако они до сих пор там находятся. Армянская армия ожидает дальнейших указаний.

"В ходе вчерашних переговоров наша сторона жестко потребовала вывести войска, отметив, что не собирается уступать ни один метр нашей территории. ВС противника пока находятся на данном участке в Сюнике, по нашим сведениям, ждут указов руководства", - рассказали в ведомстве информагентству ТАСС.

Ситуация в Сюникской области

После завершение армяно-азербайджанской войны, под контроль Баку перешли семь районов, прилегающих к Нагорному Карабаху. Теперь граница Армении и Азербайджана проходит рядом с Сюникской областью.

Баку называет Сюнюкскую область Занзегуром. Трехстороннее соглашение, подписанное Арменией, Азербайджаном и Россией 9 ноября, предусматривает строительство через этот регион дороги, которая должна связать азербайджанский эксклав Нахичевань с азербайджанским государством и Турцией.Читайте такжеПочему победа Азербайджана в Нагорном Карабахе – ловушка Турции и России

Президент Азербайджана Ильхам Алиев уже предупредил о том, что Баку готов прокладывать транспортный коридор силой.

Война в Нагорном Карабахе

  • Длившийся много лет вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном обострился 27 сентября 2020 года. Баку и Ереван обвинили друг друга в провокации, после чего азербайджанское государство начало военную операцию, которая завершилась подписанием Арменией, Азербайджаном и Россией 9 ноября заявления о прекращении боевых действий.
  • Азербайджан одержал победу в войне. Армянское государство на базе соглашения передало под контроль Баку Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы. Вдоль Лачинского коридора и на новой линии разграничения размещены российские миротворческие войска.
  • Согласно официальной позиции Москвы, озвученной президентом РФ Владимиром Путиным, Нагорный Карабах с точки зрения международного права, является территорией Азербайджана.

Владимир Путин ОДКБ Никол Пашинян новости Армении новости Азербайджана
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