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Пассажир рейса Ryanair ошарашил информацией о бомбе на борту

28 мая 2021, 23:28
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Пассажирам ничего не говорили о возможной бомбе. Им пояснили, что посадка совершалась из-за "мер безопасности".

Ryanair, авиакомпания, самолет
Пассажир высказался о бомбе в самолете / фото: delo.ua

Пассажир рейса Ryanair Афины-Вильнюс уверен, что на борту никакой бомбы не было и это стало понятно сразу при приземлении. Самолет принудительно посадили в аэропорту Минска якобы из-за минирования, а затем задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу.

Янис Звиедрис в программе Свобода слова Савика Шустера, уточнил, что всех пассажиров проверяли прямо возле самолета. Однако, если бы действительно была опасность, он убежден, что людей следовало бы увезти подальше.

"Если есть опасность, в первую очередь эвакуируют людей и увозят от самолета подальше. А мы стояли рядом с самолетом, а затем сели в автобусы, которые также стояли рядом с самолетом. Но если так опасно, почему нас не увозили? Я могу с уверенностью сказать, что никакой бомбы на борту не было", – сказал мужчина.

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Также он уточнил, что пассажирам ничего не говорили о возможной бомбе. Им пояснили, что посадка совершалась из-за "мер безопасности".

Инцидент с рейсом Ryanair в Минске

  • Самолет компании Ryanair, который 23 мая следовал рейсом Афины-Вильнюс, совершил вынужденную посадку в Минске из-за сообщения белорусской диспетчерской службы о бомбе на борту. Однако после приземления лайнера взрывных устройств в самолете обнаружено не было.
  • Этим рейсом летел белорусский блогер, основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. В Минске его задержали вместе с девушкой Софией Сапегой.
  • Евросоюз в связи с данным инцидентом призвал авиакомпании прекратить полеты в небе над Беларусью. Белорусским авиаперевозчикам должны закрыть доступ к воздушному пространству европейских стран. В ЕС требуют освобождения Протасевича и Сапеги.

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