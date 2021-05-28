Пассажир рейса Ryanair ошарашил информацией о бомбе на борту

Пассажир высказался о бомбе в самолете / фото: delo.ua

Пассажир рейса Ryanair Афины-Вильнюс уверен, что на борту никакой бомбы не было и это стало понятно сразу при приземлении. Самолет принудительно посадили в аэропорту Минска якобы из-за минирования, а затем задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу.

Янис Звиедрис в программе Свобода слова Савика Шустера, уточнил, что всех пассажиров проверяли прямо возле самолета. Однако, если бы действительно была опасность, он убежден, что людей следовало бы увезти подальше.

"Если есть опасность, в первую очередь эвакуируют людей и увозят от самолета подальше. А мы стояли рядом с самолетом, а затем сели в автобусы, которые также стояли рядом с самолетом. Но если так опасно, почему нас не увозили? Я могу с уверенностью сказать, что никакой бомбы на борту не было", – сказал мужчина.

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Также он уточнил, что пассажирам ничего не говорили о возможной бомбе. Им пояснили, что посадка совершалась из-за "мер безопасности".

Инцидент с рейсом Ryanair в Минске