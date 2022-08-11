"Патологическая русофобия": Захарова устроила истерику из-за решения Латвии

В России вспыхнул скандал после того, как Латвия признала страну-агрессора спонсором терроризма.
В России вспыхнул скандал после того, как Латвия признала страну-агрессор спонсором терроризма.
"Учитывая, что никакой фактуры, кроме животной ксенофобии, под этим решением нет, так и именовать идеологов нужно не иначе как неонацисты", - истерично заявила официальная представительница МИД РФ Мария Захарова в Telegram.
Захарова также напомнила свой комментарий от 8 августа, в котором назвала тогда еще намерение объявить Россию спонсором терроризма "очередной враждебной акцией латвийских законодателей".
"Патологическая русофобия правящей верхушки Латвии уже стала причиной серьёзных экономических и социальных проблем этой прибалтийской страны, обрушила уровень жизни её населения", – написала она тогда.
Признание России государством-спонсором терроризма
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский уже несколько раз призывал США официально признать Россию государством-спонсором терроризма. Он подчеркнул, что российские военные совершают такие ужасные преступления, каких Европа не видела со времен Второй мировой войны.
В мае этого года Сейм Литвы принял резолюцию, согласно которой Вильнюс признает Российскую Федерацию государством-террористом.
28 июля Сенат США принял резолюцию, которая призывает Госдеп признать Россию государством-спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и в Украине.
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