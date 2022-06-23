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Переговоры о статусе кандидата для Украины идут сложнее, чем ожидалось - журналист

23 июня 2022, 20:24

Переговоры о предоставлении статуса кандидата для Украины и Молдовы оказались немного более сложными.

Евросоюз
Переговоры о статусе кандидата для Украины идут сложно / Reuters

Переговоры о статусе кандидата на вступление в Евросоюз для Украины на саммите лидеров стран ЕС идут намного сложнее, чем ожидалось, сообщил в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Переговоры о предоставлении статуса кандидата для Украины и Молдовы оказались немного более сложными в Европейском совете, чем предполагалось, поскольку некоторые страны также хотят получить статус кандидата для Боснии и Герцеговины", - отметил он.

Путь Украины к получению статуса страны-кандидата в ЕС

Напомним, Еврокомиссия 17 июня вынесла рекомендацию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата для вступления в ЕС. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен официально сделала заявление о том, что Киев выполнил уже 80% требований Евросоюза.

Как отметил глава Офиса президента Андрей Ермак, для начала переговоров по вступлению Украины в Евросоюз нужно перейти к выполнению перечня требований. Среди них – реформа Конституционного суда, борьба с коррупцией, назначение руководителей антикоррупционных органов и решение других вопросов.

23 июня Европарламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на членство в Европейском союзе.

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