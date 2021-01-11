"Писюнчик крошечный": в Сети жестко высмеяли дикую статую Путина

Интернет-пользователь считает, что Путин вцепился в Россию, как в осетра, и не отпускает.
В Сети жестко высмеяли статую президента РФ Владимира Путина в образе медведя-ангела, который выпускает в Волгу осетра, установленную в российском городе Астрахань.
Фото статуи в Twitter опубликовал блогер СТРАДАЮЩЕЕ СВ и уточнил, что она находится в одном из дворов города.
Интернет-пользователь The_Moth_Dwarf отметил, что на статуи у российского лидера "писюнчик крошечный, прямо как в жизни".
Юзер Andrey Upadyshev поделился мнение, что глава России держит в руках не осетра, а страну и всех людей.
"Это не осетр, это – Россия и мы все… И не выпускает в Волгу, а вцепился и не отпускает", – отметил он.
Andreybuddobrey подумал, что российский лидер играется с ракетой.
- Напомним, скульптура Владимира Путина в образе медведя с крыльями и с осетром появилась в Астрахани в ноябре 2017 года.
- Скульптуру установили в Трусовском районе города в палисаднике частного дома. Скульптура Путина выкована из железа астраханским скульптором-самоучкой Виктором Кропачевым.
Автор: Екатерина Присяжнюк