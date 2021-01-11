"Писюнчик крошечный": в Сети жестко высмеяли дикую статую Путина

Необычную статую Владимира Путина разнесли в Сети / Reuters

В Сети жестко высмеяли статую президента РФ Владимира Путина в образе медведя-ангела, который выпускает в Волгу осетра, установленную в российском городе Астрахань.

Фото статуи в Twitter опубликовал блогер СТРАДАЮЩЕЕ СВ и уточнил, что она находится в одном из дворов города.

Интернет-пользователь The_Moth_Dwarf отметил, что на статуи у российского лидера "писюнчик крошечный, прямо как в жизни".

Юзер Andrey Upadyshev поделился мнение, что глава России держит в руках не осетра, а страну и всех людей.

"Это не осетр, это – Россия и мы все… И не выпускает в Волгу, а вцепился и не отпускает", – отметил он.

Andreybuddobrey подумал, что российский лидер играется с ракетой.