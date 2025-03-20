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"План лежит на столе": Путин не должен ветировать миротворцев, заявили в Англии

Виталий Кирсанов
20 марта 2025, 21:06
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Путин должен просто принять безусловное прекращение огня на фронте, заявил Дэвид Лемми.
Владимир Зеленский и Дэвид Лемми
Владимир Зеленский и Дэвид Лемми / Коллаж: Главред, фото: x.com/ZelenskyyUa, 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода

Кратко:

  • Министр иностранных дел Британии выступил на бизнес-конференции
  • Украине нужно обеспечить возможность защищаться

Российский диктатор Владимир Путин не должен иметь право вето на присутствие европейских миротворцев в Украине, если будет заключено соглашение о прекращении войны. Об этом передает Sky News.

Отмечается, что с таким заявлением на бизнес-конференции в Лондоне выступил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми. По его словам, Путин должен просто принять безусловное прекращение огня на российско-украинском фронте.

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"Это план, который лежит на столе, давайте приступим к его выполнению, чего же мы ждем? Чего мы точно не можем сделать, так это дать Путину право вето на архитектуру безопасности, которая будет регулировать этот мир", - отметил Лемми.

Британский министр подчеркнул, что роль в этом должны играть все, кто хочет обеспечить Украине возможность защищаться и гарантировать, что Путин не сможет вернуться через несколько лет с новыми силами.

Размещение миротворцев в Украине - главные новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что несколько европейских и неевропейских стран выразили намерение присоединиться к коалиции по размещению войск в Украине.

При этом европейские армии не будут принимать непосредственного участия в войне против России. Миротворческие подразделения могут быть развернуты, однако, как показывает опыт, такие меры не всегда дают желаемые результаты. В случае нового нападения противника миротворцы могут просто оставить позиции. Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.

В то же время Австралия поддерживает президента Украины Владимира Зеленского и готова рассмотреть возможность направления своих военных в рамках потенциальной миротворческой миссии. Об этом заявил премьер-министр Австралии Энтони Албанизи, сообщает Bloomberg.

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