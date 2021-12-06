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Планы Газпрома на транзит газа без Украины под ударом: ФРГ ставит резкое условие по запуску СП-2

6 декабря 2021, 16:10
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Берлин отказывается обсуждать тему досрочного запуска газопровода Северный поток-2.

Северный поток-2
Газопровод Северный поток-2 не будет работать до тех пор, пока не завершится процедура сертификации - Минэкономики Германии / Reuters

Российский трубопровод Северный поток-2 не будет введен в эксплуатацию до тех пор, пока не завершится процесс сертификации проекта. Об этом заявила представитель Министерства экономики Германии Нина-Мари Гюттлер.

Как сообщает РИА Новости, в ответ на вопрос о том, могут ли отложить запуск российской магистрали, к примеру, из-за военного конфликта России и Украины на Донбассе, она отметила, что сейчас процедура предоставления документов на работу проекта Северного потока-2 не завершена. И до тех пор, пока не закончится процесс сертификации, трубопровод Газпрома не может быть введен в эксплуатацию.Читайте такжеСделка США и ФРГ по СП-2 провалилась: Газпром намерен полностью обрубить транзит газа через Украину

"В настоящее время мы не находимся в ситуации, когда процесс сертификации завершен. И до тех пор, пока это так, "Северный поток - 2" не может быть принят в эксплуатацию", - подчеркнула Гюттлер.

ФРГ приостановила сертификацию газопровода Северный поток-2

Федеральное сетевое агентство Германии приняло решение о приостановке процедуры сертификации компании-оператора российского газопровода Северный поток-2.

В Берлине указали, что причиной является несоответствие структуры собственности СП-2 требованиям законодательства Германии.

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Для продолжения сертификации магистрали регулятор требует от компании Nord Stream AG зарегистрировать на территории ФРГ юридическое лицо, которое станет владельцем немецкого участка магистрали.

До тех пор, пока требование регулятора не будет выполнено, сертификацию проекта не возобновят.

В Нафтогазе сделали заявление о том, что Россия в процессе сертификации Северного потока-2 решила перейти к "юридическим трюкам". Речь идет о намерении Газпрома зарегистрировать в Германии компанию, которая, дескать, должна стать оператором только немецкой части газопровода. По словам главы НАК Юрия Витренко, подобный маневр противоречит немецким правилам. Он призвал США ударить санкциями по компании, которую создаст Россия.

Спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что Германия выполнит все требования Германии по Северному потоку-2 и ставит перед собой задачу скорейшего запуска магистрали.

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новости России новости Германии Северный поток-2 новости Украины
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