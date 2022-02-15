Планы по нападению на Украину: у Путина разразились заявлением в адрес Запада

Дмитрий Песков / Reuters

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва считает необоснованной "истерикой" сообщения Запада о возможном военном вторжении России в Украину. По его словам, россияне по-прежнему будут проводить военные учения на своей территории, и заявления о планах по нападению на украинское государство в РФ расценивают в качестве "маниакального информационного безумия".

"РФ проводила и будет дальше проводить учения на своей территории, это ее право, которое не подлежит обсуждению ни с кем….В Кремле считают маниакальным информационным безумием утверждения о планах "нападения" России на Украину", - сказал Песков.

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