Планы Путина по западной Украине и усиление давления Москвы: Илларионов объяснил цели Кремля

Теперь Путина интересуют и западные границы Украины – Илларионов / Reuters

Угрозы Киеву со стороны Москвы по-прежнему остаются очень высокими. Президент РФ Владимир Путин значительно усилил давление на Украину после встречи с хозяином Белого дома Джо Байденом в Женеве, по итогам которой стороны могли достичь определенного компромисса. Публичные заявления, иск в Европейский суд по правам человека и изменения в законодательство свидетельствуют о том, что Кремль стал вести более агрессивную политику в отношении украинского государства. Причем в новой статье Путина речь фактически идет о том, что Москву теперь интересует и территория западной Украины. Об этом заявил старший научный сотрудник Центра политики безопасности в Вашингтоне Андрей Илларионов.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что после встреча Байдена и Путина в Женеве уровень угрозы для украинского государства только вырос. По его мнению, это обусловлено возможными определенными договоренностями между президентами двух государств.

Смотрите видео ТСН: Байден заявил, что у России нет ничего, кроме нефти и ядерного оружияЧитайте такжеПагубное влияние Путина и атака на Украину: в Сенате США поставили ультиматум Белому дому из-за СП-2"Что касается угроз. Угрозы нисколько не уменьшились, они продолжают оставаться высокими. А судя по тем действиям, которые были совершены Путиным за последние полтора месяца, начиная с женевского саммита, чувствуется, что он оказался вдохновленным, окрыленным тем очевидным взаимопониманием, которое у него возникло с его собеседником относительно того, будет ли этот собеседник отдавать приказы, оказывающие поддержку Украине", - считает Илларионов.

По его словам, публичные заявления Путина, изменения в законодательство, и обращение с иском в Европейский суд по правам человека демонстрирует, что Москва очень серьезно усилила давление на Киев.

Кроме того, считает эксперт, в своей статье об Украине Путин и вовсе обозначил, что теперь Москву интересуют еще и западные регионы украинского государства. Киеву нужно оставаться на чеку и оказывать сопротивления таким планам.

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"Это все свидетельствует о том, что Путин никоим образом не отказался от своих намерений, и в какой-то степени стал даже более агрессивным. В последней статье, которая там много обсуждается, видно, что Путин неявно намекает, что западная граница исторической России проходит не по рекам Западный Буг, Збруч и Днестр, как это было в его статье 2012 года. Теперь границы, с его точки зрения, распространяются на западную границу Украины. Но это дает дополнительную информацию для Украины, что сопротивление этим планам должно осуществляться, не надо терять бдительности", - подчеркнул Андрей Илларионов.

Статья Путина об Украине

На сайте Кремля 12 июля появилась статья президента России Владимира Путина об Украине. В своем материале он обвинил Киев в якобы нежелании выполнять Минские соглашения и, дескать, организации "кровавых провокаций" в зоне конфликта.

При этом Путин назвал Украину элементом "глобального заговора" против российского государства и заявил, что Киев якобы оставил Донбасс.

Президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что статью Путина он не читал. Однако упрекнул главу Кремля в наличии времени на написание подобных материалов и отсутствии возможности проведения встречи на уровне лидеров двух государств.

Владимир Путин, в свою очередь, сказал, что перед тем, как провести встречу президентов России и Украины, украинские власти должны внимательно ознакомиться с его статьей.