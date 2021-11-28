По COVID-штамму Омикрон ударят вакциной Pfizer: в ЕС раскрыли планы

Pfizer адаптирует свою вакцину от коронавируса к новому COVID-штамму / Getty

Компания Pfizer адаптирует свою вакцину от коронавируса к новому COVID-штамму Омикрон в течение 100 дней.

По словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, за 2-3 недели ученые должны собирать всю информацию о штамме Омикрон, сообщает Reuters.

По ее словам, ЕС также планирует создать Центр по анализу ситуации в сфере пропаганды и гибридных угроз.

"Мы убеждены, что для того, чтобы принимать правильные решения и действовать своевременно и активно нам нужны правильные информационные и аналитические возможности во всем ЕС. И поэтому ЕС нужен собственный Совместный центр по анализу ситуации", - добавила президент Еврокомиссии.

Что известно о новом штамме Омикрон

Как пояснили во Всемирной организации здравоохранения, новый штамм коронавируса, выявленный в южной Африке, получил название "омикрон" (15-я буква греческого алфавита) в обход 13-й (ню) и 14-й (кси) букв из-за желания избежать неудобств для носителей английского и китайского языков, сообщает Associated Press.

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В организации пояснили, что буква "ню" слишком созвучна с английским словом new (новый). Представитель ВОЗ Маргарет Харрис в комментарии газете Corriere della Sera пояснила, что тогда во фразе "новый вариант "ню" рядом стояли бы два очень похожих по звучанию слова и люди думали бы, что речь идет о новом варианте коронавируса, а не о его названии.

Что касается буквы "кси", то ее пропустили, чтобы избежать недопонимания среди тех, кто говорит на китайском языке, так как Си — распространенная китайская фамилия. Харрис также поясняла, что в пользу отказа от буквы "кси" сработал тот факт, что страна уже давно находится в центре споров о происхождении коронавируса, а также то, что ее лидера зовут Си Цзиньпинь. Таким образом, название нового штамма "кси" могло вызвать "непреднамеренную "антикитайскую" реакцию в СМИ", пишет Corriere della Sera.

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Напомним, ранее в Британии подтвердили два случая заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" - они связаны с поездками в Южную Африку, говорится в сообщении министра здравоохранения Британии Саджида Джавида.

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