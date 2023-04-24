Победа в Крыму или шаг к заморозке войны: Пионтковский сделал прогноз о контрнаступлении ВСУ

Поражение оккупантов России приведет к падению режима Владимира Путина и уходу его приспешников из власти, считает политолог Андрей Пионтковский.

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ВСУ могут уничтожить Крымский мост, после чего войска РФ в Крыму окажутся в окружении - Пионтковский / Коллаж скриншот YouTube

Армия Украины может уничтожить Крымский мост и устроить окружения для российских оккупантов в Крыму. Однако возможен и другой сценарий, согласно которому украинским войскам удастся добиться частичного успеха и продвинуться на 20-30 километров, но такая ситуация станет шагом к заморозке войны. Поражение войска агрессора России приведет к падению режима Путина и переделу собственности в стране. Об этом заявил российский политолог Андрей Пионтковский.

Как сообщает 24 канал, он рассказал о том, что если агрессор Россия проиграет войну, Путин и его сторонники в Кремле покинут кабинеты власти, а Пригожин "ограбит" государственные предприятия.

"Бесхозяйной останется триллионная собственность, которую контролирует государство. В России на самом деле нет частной собственности. Пригожин со своими заключенными с удовольствием ограбят и "Газпром", и "Сбербанк". Вот Пригожин и живет в новой реальности", - считает политолог.

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По его словам, Пригожин заинтересован в замороженной войне, чтобы страна-оккупант РФ сохранила контроль над захваченными территориями.

"Окончание войны в их понимании – это сохранение за собой значительных территорий Украины. Это вариант, который часто повторяют в "левой" американской прессе и кремлевские пропагандисты", - объяснил эксперт.

Также Пионтковский рассказал, что есть два варианта результата контрнаступления ВСУ. Как полагает он, в первом случае армия Украины уничтожит Крымский мост и устроит окружение для оккупантов. Второй вариант предполагает частичный успех украинских войск с продвижением на 20-30 километров и шаг к заморозке войны. Об этом мечтают глава КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон.

При этом Андрей Пионтковский подчеркнул, что сценарий завершения войны России против Украины зависит от успеха ВСУ и поставок западных вооружений.

Контрнаступление ВСУ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее сказал, что решение о переходе ВСУ в контрнаступление будет принято Генеральным штабом в последний момент. По словам чиновника, у Украины есть несколько сценариев для реализации военной операции.

Согласно данным Bloomberg, силы обороны Украины могут пойти в контрнаступление в май. Атаковать ВСУ способны сразу на нескольких направлениях. Возможно продвижение армии Украины на 30 километров на мелитопольском направлении с целью установления контроля над "сухопутным коридоров" России в оккупированный Крым.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг полагает, что контрнаступление ВСУ будет успешным. По мнению Столтенберга, армия Украины, когда отбрасывала оккупантов РФ от Киева, Харькова и Херсона, уже показала свою способность действовать эффективно при освобождении территорий.

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Война России против Украины: