Побритый наголо Навальный в колонии поведал о "мужчине в бушлате"

Российский оппозиционер поделился, что на территории колонии под Москвой мат и жаргонные слова якобы запрещены и "этот запрет строго соблюдается".
Российский оппозиционер Алексей Навальный, который отбывает срок в колонии во Владимирской области, опубликовал фото в новом образе - в учреждении ему побрили голову.
Также политик сообщил, что место, в котором он будет находиться еще около 2,5 лет, является "дружелюбным концлагерям", а по ночам ему не дает спать "мужчина в бушлате", который периодически проверяет, на месте ли заключенный. Соответствующий пост появился на странице Навального в Facebook в понедельник, 15 марта.
"Три вещи не перестают меня удивлять. Звездное небо над нами, категорический императив внутри нас и изумительное ощущение, когда проводишь ладонью по своей свежевыбритой голове. Всем привет из Сектора усиленного контроля А", - написал оппозиционер.
Он добавил, что российская тюремная система "смогла удивить", так как он не представлял, "что можно устроить настоящий концлагерь в 100 км от Москвы".
"Никакого насилия и даже намека на него я пока не видел, хотя по напряженным позам осужденных, стоящим навытяжку и боящимся лишний раз повернуть голову, я легко верю многочисленным историям о том, что здесь, в ИК-2 "Покров", совсем недавно людей до полусмерти забивали деревянными молотками. Сейчас методы сменились, и, честно скажу, я даже не припомню места, где все разговаривают настолько вежливо и в каком-то смысле приветливо. Я так себе и называю свой новый дом - "наш дружелюбный концлагерь", - пишет Навальный.
Оппозиционер поделился, что на территории колонии мат и жаргонные слова якобы запрещены и "этот запрет строго соблюдается". Также политика удивило большое количество камер, которые "за всеми наблюдают и при малейших нарушениях составляют рапорт".
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"Мне кажется, кто-то наверху прочитал "1984" Оруэлла и сказал: Ага, прикольно. Давайте сделаем такое. Воспитание через расчеловечение. Но если относиться ко всему с юмором, то жить можно. Так что в целом у меня все хорошо", - пишет политик.
Также он рассказал, что сотрудники колонии каждую ночь проверяют его местонахождение, так как ему присвоен статус "склонного к побегу".
"Ночью я через каждый час просыпаюсь от того, что рядом с моей кроватью стоит мужчина в бушлате. Он снимает меня на камеру и говорит: "Два часа тридцать минут, осужденный Навальный. Снятие с профилактического учета как склонного к побегу. На месте". И я снова спокойно засыпаю с мыслью о том, что есть люди, которые помнят обо мне и никогда не потеряют. Здорово же, да? Вы тоже не теряйте связи со своими близкими. Всех обнимаю", - добавил Навальный.
Дело Алексея Навального - о чем писал ранее Главред:
- Алексей Навальный пережил отравление в августе 2020 года – его лечили в клинике Шарите, которая находится в Берлине. На Западе эксперты пришли к выводу, что политика отравили ядом из группы Новичок. Оппозиционер заявил, что за его отравлением стоит российский президент Владимир Путин.
- Находясь на лечении в Германии, он " target="_blank">выпустил фильм-расследование о коррупции президента РФ и огромном поместье, в котором нашлось место гигантскому замку, виноградникам и хоккейной арене.
- После возвращения в Москву в январе 2021 года, Навального в московском аэропорту Шереметьево задержали силовики. Суд решил оставить политика под арестом, а 2 февраля принял решение об отмене условного наказания по делу компании Yves Rocher и замене его на реальный срок заключения — три с половиной года колонии общего режима (минус 10 месяцев, которые политик провел под домашним арестом).
- Основанием для задержания и ареста стало то, что на родине его объявили в розыск в конце декабря прошлого года. Навальному инкриминировали уклонение от прохождения мероприятий, связанных с условной судимостью по делу компании Ив Роше.
- В начале февраля суд по делу Ив Роше "впаял" оппозиционеру реальный срок – 3,5 года колонии общего режима. Сначала политик пребывал в Москве в СИЗО, которое называется Матросская тишина. По делу Ив Роше Навальный обвинялся в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности на сумму 26,7 млн руб.