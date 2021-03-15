У Путина заявили, что "потеряли" Навального

Алексей Навальный, по сообщениям СМИ РФ, этапирован во Владимирскую область / Reuters

В Кремле не знают, куда увезли оппозиционного политика Алексея Навального и где его держат.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, почему никто не знает, куда увезли политика и почему о его местонахождении не знают ни его родственники, ни адвокаты.

"Послушайте, мы не имеем информации о местонахождении осужденных в Российской Федерации. Есть Федеральная служба исполнения наказаний, именно эта служба обладает этой информацией. Согласитесь, что опять же администрация президента это не тот орган, который может или должен обладать этими сведениями", - сказал Песков.

Он также не смог подтвердить, что Навальный был переведен в ИК-2 в Покрове. На вопрос, как Кремль может не знать, где находится противник Путина, к которому приковано внимание всего мира, Песков сказал:

"Вы знаете, это один из осужденных в Российской Федерации, который отбывает наказание по решению суда. Мы не располагаем информацией о том, где отбывают срок осужденные. Такую информацию нам никто не предоставляет".

В то же время государственное информагентство ТАСС сообщило, что Навального перевели из СИЗО в колонию в Покрове во Владимирской области, а до того политик был на карантине, через который в связи с эпидемией коронавируса проходят все осужденные.

На прошлой неделе адвокаты Навального говорили, что их подзащитного увезли из СИЗО Кольчугино в неизвестном направлении.

12 марта 45 стран в Совете ООН призвали Россию освободить Навального.

Дело Алексея Навального