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У Путина заявили, что "потеряли" Навального

15 марта 2021, 12:19

В Кремле не знают, где находится оппозиционер, так как с Кремлем такими данными "никто не делился".

Алексей Навальный
Алексей Навальный, по сообщениям СМИ РФ, этапирован во Владимирскую область / Reuters

В Кремле не знают, куда увезли оппозиционного политика Алексея Навального и где его держат.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, почему никто не знает, куда увезли политика и почему о его местонахождении не знают ни его родственники, ни адвокаты.

"Послушайте, мы не имеем информации о местонахождении осужденных в Российской Федерации. Есть Федеральная служба исполнения наказаний, именно эта служба обладает этой информацией. Согласитесь, что опять же администрация президента это не тот орган, который может или должен обладать этими сведениями", - сказал Песков.

Он также не смог подтвердить, что Навальный был переведен в ИК-2 в Покрове. На вопрос, как Кремль может не знать, где находится противник Путина, к которому приковано внимание всего мира, Песков сказал:

"Вы знаете, это один из осужденных в Российской Федерации, который отбывает наказание по решению суда. Мы не располагаем информацией о том, где отбывают срок осужденные. Такую информацию нам никто не предоставляет".

В то же время государственное информагентство ТАСС сообщило, что Навального перевели из СИЗО в колонию в Покрове во Владимирской области, а до того политик был на карантине, через который в связи с эпидемией коронавируса проходят все осужденные.

На прошлой неделе адвокаты Навального говорили, что их подзащитного увезли из СИЗО Кольчугино в неизвестном направлении.

12 марта 45 стран в Совете ООН призвали Россию освободить Навального.

Дело Алексея Навального

  • Алексей Навальный пережил отравление в августе 2020 года – его лечили в клинике Шарите, которая находится в Берлине. На Западе эксперты пришли к выводу, что политика отравили ядом из группы Новичок. Оппозиционер заявил, что за его отравлением стоит российский президент Владимир Путин.
  • Находясь на лечении в Германии, он " target="_blank">выпустил фильм-расследование о коррупции президента РФ и огромном поместье, в котором нашлось место гигантскому замку, виноградникам и хоккейной арене.
  • После возвращения в Москву в январе 2021 года, Навального в московском аэропорту Шереметьево задержали силовики. Суд решил оставить политика под арестом, а 2 февраля принял решение об отмене условного наказания по делу компании Yves Rocher и замене его на реальный срок заключения — три с половиной года колонии общего режима (минус 10 месяцев, которые политик провел под домашним арестом).
  • Основанием для задержания и ареста стало то, что на родине его объявили в розыск в конце декабря прошлого года. Навальному инкриминировали уклонение от прохождения мероприятий, связанных с условной судимостью по делу компании Ив Роше.
  • В начале февраля суд по делу Ив Роше "впаял" оппозиционеру реальный срок – 3,5 года колонии общего режима. Сначала политик пребывал в Москве в СИЗО, которое называется Матросская тишина. По делу Ив Роше Навальный обвинялся в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности на сумму 26,7 млн руб.
  • В том же 2014 году ЕСПЧ признал, что срок оппозиционер и его брать получили за действия, "неотличимые от обычной коммерческой деятельности, посредством судебных решений, которые были произвольными, непредсказуемыми и явно необоснованными, в нарушение принципа nullum crimen nulla poena sine lege (нет преступления или наказания без закона) и права на справедливое судебное разбирательство". Спустя три года, в 2017 году, ЕСПЧ присудил братьям Навальным компенсацию в 80 тыс евро, которую РФ выплатила.

новости России Алексей Навальный Дмитрий Песков
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