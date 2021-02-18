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"Деду в бункере приснился кошмар": Навального в СИЗО поставили на учет

18 февраля 2021, 19:29
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Российский оппозиционер уверен, что президент Владимир Путин боится, что он сбежит из колонии. Именно поэтому оппозиционера и перевели на спецрежим.

Навальный
В СИЗО опасаются побега Навального / Reuters

Одиозного российского оппозиционера Алексея Навального, который в данное время отбывает свой срок наказания в СИЗО, поставили на специальный учет. Политика считают склонным к побегу.

По словам Навального на своей странице в Instagram, его решили поставить на профилактический учет в СИЗО. И связывает это со своим расследованием о "дворце Путина" в Геленджике.

"У меня есть только одно объяснение происходящему. Одному деду, живущему в бункере, приснился кошмар. Будто сбежал я из своего "спецблока", добрался до Геленджика, проник в его дворец, играю там в его машинки, мажу себя грязью с его склада, а потом прыгаю в аквадискотеку и танцую там, поднимая кучу брызг. Дед проснулся в ужасе, поднял трубку телефона и потребовал принять профилактические меры по недопущению надругательства над святынями", - сказано на странице российского политика.

Суд над Навальным 2 февраля - о чем ранее писал Главред:

  • Во вторник, 2 февраля, в Москве Симоновский райсуд принял решение об отмене условного наказания Алексею Навальному по делу компании Yves Rocher и замене его на реальный срок заключения — три с половиной года колонии общего режима (минус 10 месяцев, которые политик провел под домашним арестом).
  • Таким образом судьи решили удовлетворить ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации и прокуратуры в полном объеме.
  • Ряд стран Запада осудил решение суда относительно Навального и потребовал немедленно освободить оппозиционера.
  • В Сенат США планируют подать новый законопроект о санкциях против России из-за обвинительного приговора Навальному.
  • Приговор российскому оппозиционеру Алексею Навальному 2 февраля заставил людей выйти на протесты в Москве и Санкт-Петербурге. Силовики били их дубинками и выхватывали из такси. Всего задержали 1408 человек.

новости России Навальный новости СИЗО приговор Навальному Алексей Навальный
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