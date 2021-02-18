"Деду в бункере приснился кошмар": Навального в СИЗО поставили на учет

Российский оппозиционер уверен, что президент Владимир Путин боится, что он сбежит из колонии. Именно поэтому оппозиционера и перевели на спецрежим.
Одиозного российского оппозиционера Алексея Навального, который в данное время отбывает свой срок наказания в СИЗО, поставили на специальный учет. Политика считают склонным к побегу.
По словам Навального на своей странице в Instagram, его решили поставить на профилактический учет в СИЗО. И связывает это со своим расследованием о "дворце Путина" в Геленджике.
"У меня есть только одно объяснение происходящему. Одному деду, живущему в бункере, приснился кошмар. Будто сбежал я из своего "спецблока", добрался до Геленджика, проник в его дворец, играю там в его машинки, мажу себя грязью с его склада, а потом прыгаю в аквадискотеку и танцую там, поднимая кучу брызг. Дед проснулся в ужасе, поднял трубку телефона и потребовал принять профилактические меры по недопущению надругательства над святынями", - сказано на странице российского политика.
Суд над Навальным 2 февраля - о чем ранее писал Главред:
- Во вторник, 2 февраля, в Москве Симоновский райсуд принял решение об отмене условного наказания Алексею Навальному по делу компании Yves Rocher и замене его на реальный срок заключения — три с половиной года колонии общего режима (минус 10 месяцев, которые политик провел под домашним арестом).
- Таким образом судьи решили удовлетворить ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации и прокуратуры в полном объеме.
- Ряд стран Запада осудил решение суда относительно Навального и потребовал немедленно освободить оппозиционера.
- В Сенат США планируют подать новый законопроект о санкциях против России из-за обвинительного приговора Навальному.
- Приговор российскому оппозиционеру Алексею Навальному 2 февраля заставил людей выйти на протесты в Москве и Санкт-Петербурге. Силовики били их дубинками и выхватывали из такси. Всего задержали 1408 человек.