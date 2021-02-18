"Деду в бункере приснился кошмар": Навального в СИЗО поставили на учет

В СИЗО опасаются побега Навального / Reuters

Одиозного российского оппозиционера Алексея Навального, который в данное время отбывает свой срок наказания в СИЗО, поставили на специальный учет. Политика считают склонным к побегу.

По словам Навального на своей странице в Instagram, его решили поставить на профилактический учет в СИЗО. И связывает это со своим расследованием о "дворце Путина" в Геленджике.

"У меня есть только одно объяснение происходящему. Одному деду, живущему в бункере, приснился кошмар. Будто сбежал я из своего "спецблока", добрался до Геленджика, проник в его дворец, играю там в его машинки, мажу себя грязью с его склада, а потом прыгаю в аквадискотеку и танцую там, поднимая кучу брызг. Дед проснулся в ужасе, поднял трубку телефона и потребовал принять профилактические меры по недопущению надругательства над святынями", - сказано на странице российского политика.

Суд над Навальным 2 февраля - о чем ранее писал Главред: