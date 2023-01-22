Почему Германия противится отправке танков в Украину: в CNN раскрыли детали

Война в Украине несет угрозу для всего континента в целом.

Германию активно побуждают к постоянным поставкам более мощного оружия в Украину / Фото УНИАН

Прошлый 2022 год заставил лидеров европейских стран всерьез задуматься о национальной безопасности, так как война в Украине несет угрозу для всего континента в целом. Это утверждение особенно актуально для Германии. Об этом пишет CNN.

Издание пишет, что немецкое правительство на протяжении многих лет тратило на ВС Германии значительно меньше средств, чем любая другая европейская страна. Однако в настоящее время такой подход сменяется более рациональным.

Сразу после начала полномасштабной войны в Украине канцлер Германии Олаф Шольц выступил перед парламентом и заявил, что готов потратить более ста миллиардов евро для усовершенствования вооруженных сил его государства. Однако спустя почти год данное обещание не стало реальностью.

Кроме того, Германию активно побуждают к постоянным поставкам более мощного оружия, в частности, танков Leopard 2 в Украину.

Шольц настаивал на том, что любой такой план необходимо будет полностью согласовывать со всем западным альянсом, а официальные лица Германии заявили, что не одобрят передачу "Леопардов", если США также не согласятся направить в Киев часть своих танков.

Новый министр обороны Борис Писториус высказался, что в настоящее время у правительства нет четкого решения на этот счет.

"Есть веские причины для доставки и есть веские причины против… все "за" и "против" должны быть очень тщательно взвешены, и эту оценку явно разделяют многие союзники", — сказал Писториус.

Танки Leopard 2 для Украины

На встрече Раммштайн-8, которая состоялась 20 января в Германии, так и не было принято решение о передаче Украине танков Leopard 2.

Новый глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что есть аргументы как "за", так и "против" запуска такой инициативы. В Бундестаге в такой ситуации подвергли критике канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм раскритиковал Германию за неготовность решить вопрос с поставками Leopard 2 Украине. Он подчеркнул, что "устал от этого шоу" и призвал Берлин дать танки Киеву, поскольку это в интересах немецкого государства.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что Запад поставит Украине немецкие танки Leopard 2. Идут дискуссии по поводу того, как в публичной сфере объявлять о таком решении. Киев достиг серьезного прогресса в получении военной помощи, и западный мир рассчитывает на победу украинского государства в войне с Россией.

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