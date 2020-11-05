Почему не объявляют результаты выборов президента США: названа причина

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Кандидату от Демократической партии Джо Байдену осталось одержать победу в штате Невада, чтобы победить на выборах в США. На данный момент у Байдена - 264 голоса выборщиков, Невада может дать еще шесть, которые нужны для победы.

Впрочем, там подсчет голосов задерживается, сообщает телеканал Fox News.

Чиновники округов Кларк и Уошо, которые занимают позиции двух крупнейших в штате Невада, опубликуют результаты голосования только в четверг утром в 10:00 по местному времени, когда в Киеве будет 20.00.

На данный момент в штате подсчитаны только 75% голосов. По предварительным данным, в Неваде за Байдена проголосовали 588 252 человек (49,3%), за Трампа - 580 605 (48,7%).

На сайте госсекретаря штата Невада Барбары Чегавске сообщается, что процесс подсчета голосов идет "ожидаемыми темпами" и что официальные лица Невады предоставят информацию о результатах в четверг.

"Неофициальные результаты выборов будут обновляться ежедневно около 9:00 утра, начиная с 5 ноября", - говорится в сообщении.

Байден уже выиграл в ключевом штате Мичиган. По данным телеканала, всего у "демократа" - 264 голоса выборщиков. Невада дает шесть голосов выборщиков. Если Байден их получит, то наберет минимально необходимые 270 голосов выборщиков.

Согласно данным канала, действующий президент США Дональд Трамп пока набрал 214 голосов.

Тем временем кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что победил в количестве штатов, достаточном для того, чтобы набрать 270 голосов выборщиков. При этом он отметил, что его штаб пока не заявляет о победе.

"Я здесь не для того, чтобы объявить о нашей победе, но я здесь, чтобы сказать, что, когда подсчет закончится, мы будем победителями", - сказал демократ во время своего обращения, которое цитирует CNN.

Выборы в США - последние новости:

Команда действующего президента США Дональда Трампа потребовала приостановить подсчет голосов в штате Джорджия. Это третий подобный иск в ходе выборов. Ранее аналогичные иски были направлены в суды Мичигана и Пенсильвании.

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что будет подаваться иск в рамках федерального закона. Также вероятно будет подан судебный иск на национальном уровне.

Глава миссии наблюдателей от ОБСЕ Михаэль Георг Линк заявил, что процесс обжалования процедуры проведения выборов в США начался слишком поздно, а утверждения о фальсификациях в день голосования безосновательны. Линк добавил, что заявления президента Дональда Трампа о фальсификациях подрывают доверие к демократическим институтам в стране.

У Байдена отреагировали на намерения Трампа добиться победы на выборах через суд. Команда юристов Демократической партии готова развернуть правовую кампанию по противостоянию Дональду Трампу в том случае, если он решится обратиться в Верховный суд с целью остановки подсчета голосов избирателей.