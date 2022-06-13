"Почему оно с коня не упало и не откинуло копыта": в Сети глумятся над фото Лаврова на лошади

Сергей Лавров / коллаж фото УНИАН и Instagram

Сергей Лавров, один из самых верных приспешников российского диктатора Путина, который руководит Министерством иностранных дел страны-агрессора уже почти два десятилетия ‒ с 2004 года, в очередной раз стал объектом насмешек в украинском сегменте всемирной Сети.

Кому-то из украинцев попалось на глаза фото Лаврова, которое опубликовали росСМИ еще семь лет назад ‒ по случаю его 65-летия. На фотографии будущий министр сидит на коне и выдавливает из себя улыбку.

Также внимательные пользователи заметили, что на черно-белом снимке у ухмыляющегося Лаврова есть некие проблемы с зубами.

"Это что – золотой зуб? Или отсутствие зуба?" – спросила пользовательница.

У других Интернет-пользователей возник другой вопрос после просмотра фотографии Лаврова с лошадью.

"Почему оно с того коня не упало и не откинуло копыта?", ‒ спросили они.

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Напомним, ранее Сергей Лавров во время своего официального визита в Турцию нахамил журналисту. Ему не понравился жесткий вопрос представителя СМИ насчет того - сколько из украденного в Украине кроме зерна России удалось продать?

"У вас все время голова болит о том, где бы что-то утащить, и думаете, что все так поступают? Мы занимаемся реализацией целей, которые были объявлены публично - избавить восток Украины от давления неонацистского режима", - расплевался гневом Лавров.

Позднее спикер МИД Украины Олег Николенко от лица своего ведомства призвал страну-агрессора убрать свой флот как можно дальше в акваторию Черного моря, а потом предоставить гарантии безопасности о ненападении на порты и коммерческие конвои.

"В результате российской блокады Украина потеряла возможность экспортировать сельскохозяйственную продукцию морским путем. Около 22 миллионов тонн зерна застряли в портах и не могут попасть к конечным потребителям, прежде всего в Африке и Азии. Альтернативные наземные маршруты полностью не решат проблемы, поскольку имеют низкую пропускную способность. Кроме того, Россия ворует украинское зерно на оккупированных территориях, чтобы незаконно его продать в третьи страны", - заявил украинский дипломат.

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