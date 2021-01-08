"Под завалами дети": в России на горнолыжный курорт сошла лавина

Под Норильском сошла лавина

Сегодня вечером в районе города Норильск (Россия, Краснодарский край) на горнолыжный курорт сошла лавина. Под толщей снега оказались пять курортных домиков.

По информации спасателей, под снегом могут находиться по меньшей мере пять человек, среди них двое детей. Предварительно, все люди находятся в одном из заваленных снегом домов, пишет ТАСС.

"В 20:30 поступило сообщение о том, что в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" произошел сход снежной массы. В результате схода засыпало 4 домика, в них находились люди, количество уточняется", - заявили в МЧС РФ.

Сейчас на месте происшествия работают 50 спасателей и три единицы техники. О погибших и пострадавших пока не сообщалось.

Позже появилась информация о том, что спасатели достали семью из-под лавины, которая сошла на горнолыжный курорт в российском Норильске. Находились они в одном из заваленных снегом домиков или нет, неизвестно.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в спасательных службах.

Еще двое людей, по информации источников издания, выбрались из-под лавины самостоятельно.

Поисковая операция на территории горнолыжного курорта "Гора Отдельная" продолжается. В каком состоянии находятся спасенные, информации пока нет.

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