"Подготовка убийства Пашиняна": в Армении задержан экс-топ чиновник

Главу армянской партии Отечество обвинили в подготовке покушения на Никола Пашиняна и задержали / Reuters

В Армении бывший топ чиновник страны – экс-глава армянской Службы национальной безопасности и лидер партии Отечество (Айреник) Артур Ванецян – задержан по подозрению в подготовке убийства премьер-министра Никола Пашиняна.

Экс-чиновника также подозревают в попытке узурпации власти, приводит сведения его адвоката Лусине Саакян Telegram-канал Sputnik Армения.

Адвокаты Ванецяна назвали его задержание позорным политическим преследованием для удержания власти.

Защитники полагают, что власти Армении хотят довести до конца антигосударственные программы и сдать родину врагу.

Член совета партии Отечество Сос Акопян писал в Facebook, что силовики проводили обыск в родительском доме Ванецяна. Политик отмечал, что партию Отечество пытаются обезглавить.

"В рамках политических преследований представители правоохранительных органов только что ворвались в квартиру родителей главы партии Отечество... с целью проведения обыска... Это попытка обезглавить партию Отечество в политическом смысле...", – подчеркнул он.

Напомним, после того, как армянская сторона подписала соглашение о прекращении боев в Нагорном Карабахе, в Ереване вспыхнули протесты.

Многие в Армении восприняли такой шаг, как капитуляцию. В центре Еревана оппозиционные партии потребовала отказаться от вывода войск из Карабаха, были стычки с полицией, есть много задержанных. Потом протестующие потребовали, чтобы Никола Пашинян ушел в отставку.

Справка. Армения на протяжении десятков лет воюет с Азербайджаном за Нагорный Карабах. Боевые действия разгорались и стихали.

Бои в очередной раз обострились утром 27 сентября текущего года. Армения и Азербайджан обменялись обвинениями в провокациях, и завязались бои.

Российская Федерация захотела стать посредником в урегулировании конфликта. Азербайджан и Армения заключали перемирия. Первое перемирие было сорвано почти сразу же после вступления в силу.

Российская, азербайджанская и армянская стороны 9 ноября подписали соглашение об установлении мира в Карабахе. Согласно документу, Армении нужно вывести войска с части территории.