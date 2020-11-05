"Подрывают демократию": в ОБСЕ прошлись по заявлениям Трампа

В ОБСЕ уверены, что выборы были демократичными.
Заявления главы Белого дома Дональда Трампа о проблемах с подсчетом голосов являются безосновательными и подрывают доверие общества к институтам демократии.
Выборы были "конкурентными и хорошо организованными, несмотря на юридическую неопределенность и логистические вызовы", заверили в ОБСЕ, пишет CNN.
Наблюдатели добавляют, что "поздние юридические вызовы и необоснованные заявления о фальсификации выборов озадачили и обеспокоили как должностных лиц, привлеченных к организации выборов, так и избирателей". В отчете подчеркивают, что имеют в виду заявления Дональда Трампа.
"Безосновательные утверждения о систематических проблемы, в частности со стороны действующего президента, в том числе в ночь после выборов, наносят ущерб доверию граждан к демократическим институтам", - сказано в отчете миссии.
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Кроме того, наблюдатели отметили рекордно высокую явку, которой способствовала, в том числе, возможность голосования по почте.
"Несмотря на многочисленные публичные заявления действующего президента о надежности голосование по почте, количество и масштабы жалоб относительно фальсификаций, связанных с голосованием по почте, остается крайне незначительной", - отметили наблюдатели.
Выборы президента США-2020
- Выборы американского президента состоялись 3 ноября, после его начался подсчет голосов. Согласно данным в режиме реального времени, лидирует Джо Байден, который может получить 264 голоса выборщиков, Трамп может рассчитывать на 214 голосов.
- 4 ноября Трамп, лидируя в ключевых штатах, заявил о своей победе на выборах и выразил намерение обратиться в Верховный суд США в том случае, если его победа не будет зафиксирована официально.
- Американские журналисты объясняли, что заявление Трампа преждевременное – избирательные комиссии на тот момент не подсчитали голоса по почте, которые могут переломить ход выборов в пользу Байдена.
- их прогнозы сработали – Трамп потерял преимущество в стратегически важных штатах и рискует проиграть выборы.