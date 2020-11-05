"Подрывают демократию": в ОБСЕ прошлись по заявлениям Трампа

В ОБСЕ раскритиковали заявление Трампа

Заявления главы Белого дома Дональда Трампа о проблемах с подсчетом голосов являются безосновательными и подрывают доверие общества к институтам демократии.

Выборы были "конкурентными и хорошо организованными, несмотря на юридическую неопределенность и логистические вызовы", заверили в ОБСЕ, пишет CNN.

Наблюдатели добавляют, что "поздние юридические вызовы и необоснованные заявления о фальсификации выборов озадачили и обеспокоили как должностных лиц, привлеченных к организации выборов, так и избирателей". В отчете подчеркивают, что имеют в виду заявления Дональда Трампа.

"Безосновательные утверждения о систематических проблемы, в частности со стороны действующего президента, в том числе в ночь после выборов, наносят ущерб доверию граждан к демократическим институтам", - сказано в отчете миссии.

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Кроме того, наблюдатели отметили рекордно высокую явку, которой способствовала, в том числе, возможность голосования по почте.

"Несмотря на многочисленные публичные заявления действующего президента о надежности голосование по почте, количество и масштабы жалоб относительно фальсификаций, связанных с голосованием по почте, остается крайне незначительной", - отметили наблюдатели.

Выборы президента США-2020