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"Поиск понимания" с Путиным и война в Украине: в ЕС призвали к переговорам с Россией

29 июля 2021, 13:53
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Макрон и Меркель были правы – с Путиным нужно говорить, однако они неправильно преподнесли свою идею, считает Жозеп Боррель.

Жозеп Боррель
ЕС и Россия должны договориться о стратегии по ненападению - Боррель / Reuters

Европейскому Союзу следует найти взаимопонимание с РФ, которая обладает ядерными вооружениями, а также "нетрадиционными новыми технологиями". Европе нужно договариваться с Россией по ряду вопросов, в числе которых Арктика и энергетика. Следует учитывать, что на границах Украины идет война и каждый день гибнут солдаты, а скрытое противостояния Брюсселя и Москвы вызывает опасение у ряда европейских стран. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон были правы, когда выступили с инициативой по диалогу с российским президентом Владимиром Путиным, но демонстрация идеи стала провальной. Однако перед тем, как вести переговоры с Москвой, европейские страны должны согласовать, что они скажут Путину. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

В интервью французской газете El Pais глава европейской дипломатии рассказал о том, что ЕС "нужно искать пути взаимопонимания" с российским государством. Россия – не великая держава с точки зрения экономики, однако она обладает серьезным военным ресурсом и "нетрадиционными новыми технологиями, которые она без особых колебаний использует".

По его словам, Европа должна обсуждать с Москвой важные для Евросоюза вопросы и договориться о "ненападении".

"Мы должны искать пути взаимопонимания с Россией по вопросам, в которых она нам нужна: Арктика, энергетика. С Россией у нас должна быть стратегия ненападения и отказа от вредоносных инициатив, а также соглашения по необходимым вопросам", - полагает Боррель, отмечая, что сегодня отношения ЕС и России в худшем состоянии за последние годы.

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При этом он напомнил, что в Украине продолжает идти война и гибнут украинские военные. Идет противостояние Европы и России, которое вызывает беспокойство в определенных европейских государствах

"На границах Украины почти каждый день гибнут солдаты…существует скрытое состояние войны, порождающее крайнюю напряженность и вызывающее серьезную озабоченность в некоторых европейских странах", - сказал европейский чиновник.

Кроме того, он также добавил, что инициатива Меркель и Макрона по переговорам с Путиным относительно восстановления диалога с Путиным, в целом, является верной. Однако идея провалилась из-за того, что она была плохо реализована. Страны Евросоюза должны выработать четкую позицию перед тем, как договариваться с главой Кремля.Читайте такжеМеркель заявила об условии Путину и призвала Евросоюз к решительным действиям

"Это показало, насколько чувствительны отношения с Россией для некоторых стран. Я также не уверен, что наиболее подходящий формат – это Путин в окружении 27 (представителей стран ЕС). Эти 27 должны для начала договориться между собой о том, что скажут Путину", - уточнил дипломат.

Также он подчеркнул что диалог Европы с Россией априори легче организовать, чем встречу Байдена и Путина, так как Россию и США друг от друга отделяет Атлантика, а Европу от РФ – "пограничный забор".

Приглашение Путина на саммит Евросоюза

Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступала с идеей пригласить президента России Владимира Путина на саммит ЕС. Инициативу поддержал и глава Франции Эммануэль Макрон. Однако другие государства, кроме Австрии, не поддержали такого предложения.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев видит в таком шаге попытку Евросоюза уйти от санкций против РФ. Дипломат предостерег Европу от таких инициатив, которые могут негативно повлиять на выполнение Москвой Минских договоренностей по Донбассу.

В итоге саммит ЕС состоялся без участия Путина. Страны Евросоюза продлили на год санкции против России, которые действуют с 2014 года после захвата россиянами Крыма и Донбасса.

новости России Евросоюз новости Украины Жозеп Боррель
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