УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Пока не вымрут последние поколения живших при Путине": Сотник назвал сроки декриминализации РФ

28 марта 2023, 09:08
В стране-оккупанте России должна произойти декриминализация, а это "большая и нерешаемая проблема", считает Александр Сотник.
Александр Сотник
Александр Сотник считает, что России нужна декриминализация / Фото Facebook, politring.com

Журналист, писатель и публицист Александр Сотник оценил шансы того, что в стране-оккупанте России после победы Украины в войне на какое-то время будет установлено внешнее управление, как это было в Германии после поражения во Второй мировой.

По словам Сотника, для того, чтобы это произошло, должна произойти декриминализация России, а это "большая и нерешаемая проблема".

"Мы имеем дело не только с рашизмом, фашизмом, но и с необольшевизмом. А что такое большевизм? Это в первую очередь криминал. Там Пригожин – криминал, Путин – криминал… Во всех слоях населения криминал. Поэтому необходима декриминализация. А кто это будет делать? Каким образом? Как можно декриминализовать что-то силами самого криминала? Такова "совковая" система, и ей больше ста лет. Её можно только уничтожить. Как можно декриминализовать АУЕшников (движение Арестантский уклад единый)? Никак, там уже каждая клеточка организма криминальна, каждая мысль криминальна. Поэтому я считаю, что это тупик", - сказал Сотник во время чата на Главреде.

видео дня

Журналист считает, что пока не вымрут последние поколения живших при Путине, о декриминализации не может быть и речи.

"Сама ментальность должна поменяться. Поэтому несколько поколений будут просто обречены страдать, осознавать и меняться изнутри. Когда человек бросает курить, его организм меняется не сразу – на клеточном уровне изменения происходят только через семь лет. Так и здесь. Этот организм должен обновиться полностью, чтобы в основе самосознания и подсознания населения не лежали криминальные мотивы. Это сейчас невозможно", - резюмировал писатель.

Кто такой Александр Сотник

Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

Как сообщал Главред, ранее глава Кремля Владимир Путин впервые заявил об угрозе распада РФ. Согласно его прогнозу, тогда будет не "объединенный русский народ", а отдельно московиты, уральцы и другие национальности. Он пожаловался, что западный мир может принять Россию в семью цивилизованных народов только по частям.

Совет безопасности РФ предупредил президента Владимира Путина о рисках очень скорого начала развала России. Диктатору был представлен соответствующий доклад, детали которого раскрыл Telegram-канал Генерал СВР, который часто делится инсайдами из Кремля. По мнению экспертов при Совбезе РФ, первой на выход из состава России стоит республика Татарстан.

Российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин заявил, что распад РФ зависит от нескольких факторов. В частности, это результат нынешней войны.

Другие новости:

новости России Владимир Путин Александр Сотник
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

09:08

"Пока не вымрут последние поколения живших при Путине": Сотник назвал сроки декриминализации РФ

08:52

"Будет горячее, чем в Бахмуте": РФ может перебросить войска в другой город – ЖдановВидео

08:50

Ядерный шантаж Путина: у Зеленского назвали главную цель Кремля

08:12

"Путин вызвал огонь на себя": партнеры Украины активизировали все средства, чтобы РФ проиграла – МаломужВидео

08:09

Украина может получить не менее 40 французских истребителей Mirage - Intelligense Online

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

08:08

Почему кошка хочет залезть в шкаф и как отучить ее это делать

07:21

Ночная атака дронов на Киев: после взрыва вспыхнул пожар - все подробности

06:45

Оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе и истребителями Су-35: силы ПВО сбили 12 Shahed из 13Видео

06:38

Почему Путину не удается помешать поставкам оружия в Украинумнение

Реклама
05:30

Гороскоп на апрель 2023 для Близнецов: джекпот, романтика и удовольствия

04:30

Это не последняя война для Украины, в 2025-м она может быть участником противостояния с Китаем – СотникВидео

03:35

Крах режима Путина и начало распада России: Сотник рассказал, когда начнут "отплывать" регионыВидео

03:20

Новый и очень легкий салат весны 2023: рецепт, который покорил многих звездВидео

03:00

"Придется прятаться": Сотник рассказал, как россиянам в скором времени будет страшно выйти на улицуВидео

02:35

Бывшая жена Илона Маска показала их крошку-дочь и назвала странное имя девочки

02:05

Засеки треснут от богатого урожая: как правильно вырастить свеклу в огородеВидео

01:35

Публицист спрогнозировал, будет ли Путин после ордера на арест ездить по мируВидео

00:51

Без чего нельзя выходить на улицу 28 марта, чтобы не остаться без денег: приметы и все запретыВидео

00:23

Зачем опытные хозяйки кладут сахар в холодильник: невероятный фокус, который удивит результатомВидео

00:04

В ряде областей объявили тревогу: оккупанты атакуют Украину "Шахедами" с двух направлений - ИгнатВидео

Реклама
27 марта, понедельник
23:35

Муж изменил жене с ее сестрой: теперь они обе беременные

23:09

"Враг ответит за каждый удар": Зеленский провел заседание Ставки в ДнепреВидео

22:54

Пенсии в Украине с 1 апреля вырастут: кто получит новые выплатыВидео

22:51

Не только грудь и шикарные ножки: как сейчас выглядит настоящая Эльвира-повелительница тьмы

22:49

У Зеленского отобрали кусок шоколада из-за риска покушения на жизнь

22:22

Германия в пять раз увеличит военную помощь Украине - SpiegelВидео

22:16

Пять бронемашин "Ахмат" не доехали до Херсонщины: в ГУР рассказали об инциденте на Крымском мосте

21:53

"Стыдоба какая-то": Лолита оконфузилась и без стыда показала, как заплыла жиромВидео

21:30

"Наносим по врагу превентивные удары": в ВСУ сообщили о стабилизации ситуации в БахмутеВидео

21:21

Поражение в Украине приведет к потере РФ трех анклавов, на Кавказе начнутся свои события – СотникВидео

21:16

В ЕС пригрозили Лукашенко последствиями за ядерную авантюру ПутинаВидео

20:31

Украину накроют сильнейшие ливни и снегопад: на дорогах будет "катастрофа" - синоптикВидео

20:22

Боевые машины Challenger 2, Stryker, Cougar и Marder на балансе ВСУ: опубликованы первые кадрыВидео

20:11

Последний раунд поднятия ставок от Путина?мнение

19:41

Гороскоп для Тельцов на апрель 2023: сюрпризы и неожиданная смена плановВидео

19:36

Нашла свой Ролекс в мире Кассио: у Шакиры новый роман - СМИВидео

19:20

Путин так и останется сатаной, а россияне еще долго будут изгоямимнение

19:12

В Украине продолжается мобилизация, никаких волн нет – Минобороны

19:05

В Литве агрессивный мужчина избил украинца и обругал Зеленского

18:47

Гороскоп на апрель 2023 года для Овнов: что принесет второй месяц весныВидео

Реклама
18:42

Стал отцом более 550 детей: серийный донор спермы обвел за нос сотни женщин во всем мире

18:34

Как понять, хороший кофе или нет: 4 совета для выбора вкуснейшего напитка

18:10

"Уничтожит даже США": Патрушев выдал бред о российском "уникальном оружии"Видео

17:23

Новая оптическая иллюзия настолько сильна, что только 2% людей могут видеть скрытое изображение

17:18

Монатик дал внезапный концерт в киевской электричкеВидео

17:15

Выдающиеся спортсмены-киевляне будут получать стипендию от Виталия Кличко

17:11

В Украину из Германии прибыли 18 танков Leopard 2 и до 40 БМП Marder – SpiegelВидео

17:08

"Танцы со звездами дали мне уверенность в себе": Юлия Санина рассказала о подготовке к ЕвровидениюВидео

16:55

Ядерный шантаж Путина – знак поражения и повышения ставок, но Запад на это не поведется – ГУРВидео

16:44

Даша Квиткова показала свои целлюлитные ягодицы: "Я всегда стыдилась"

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода веснаМагнитная буря
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюрЖенские стрижки
Рецепты
Простые блюдаРецепты на Пасху 2023ЗакускиКонсервация на зиму
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять