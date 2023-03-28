"Пока не вымрут последние поколения живших при Путине": Сотник назвал сроки декриминализации РФ

В стране-оккупанте России должна произойти декриминализация, а это "большая и нерешаемая проблема", считает Александр Сотник.

Александр Сотник считает, что России нужна декриминализация / Фото Facebook, politring.com

Журналист, писатель и публицист Александр Сотник оценил шансы того, что в стране-оккупанте России после победы Украины в войне на какое-то время будет установлено внешнее управление, как это было в Германии после поражения во Второй мировой.

По словам Сотника, для того, чтобы это произошло, должна произойти декриминализация России, а это "большая и нерешаемая проблема".

"Мы имеем дело не только с рашизмом, фашизмом, но и с необольшевизмом. А что такое большевизм? Это в первую очередь криминал. Там Пригожин – криминал, Путин – криминал… Во всех слоях населения криминал. Поэтому необходима декриминализация. А кто это будет делать? Каким образом? Как можно декриминализовать что-то силами самого криминала? Такова "совковая" система, и ей больше ста лет. Её можно только уничтожить. Как можно декриминализовать АУЕшников (движение Арестантский уклад единый)? Никак, там уже каждая клеточка организма криминальна, каждая мысль криминальна. Поэтому я считаю, что это тупик", - сказал Сотник во время чата на Главреде.

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Журналист считает, что пока не вымрут последние поколения живших при Путине, о декриминализации не может быть и речи.

"Сама ментальность должна поменяться. Поэтому несколько поколений будут просто обречены страдать, осознавать и меняться изнутри. Когда человек бросает курить, его организм меняется не сразу – на клеточном уровне изменения происходят только через семь лет. Так и здесь. Этот организм должен обновиться полностью, чтобы в основе самосознания и подсознания населения не лежали криминальные мотивы. Это сейчас невозможно", - резюмировал писатель.

Кто такой Александр Сотник Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

Как сообщал Главред, ранее глава Кремля Владимир Путин впервые заявил об угрозе распада РФ. Согласно его прогнозу, тогда будет не "объединенный русский народ", а отдельно московиты, уральцы и другие национальности. Он пожаловался, что западный мир может принять Россию в семью цивилизованных народов только по частям.

Совет безопасности РФ предупредил президента Владимира Путина о рисках очень скорого начала развала России. Диктатору был представлен соответствующий доклад, детали которого раскрыл Telegram-канал Генерал СВР, который часто делится инсайдами из Кремля. По мнению экспертов при Совбезе РФ, первой на выход из состава России стоит республика Татарстан.

Российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин заявил, что распад РФ зависит от нескольких факторов. В частности, это результат нынешней войны.

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