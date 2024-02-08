УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Политтехнолог пояснил, какую участь своей элите приготовил диктатор Путин

Дмитрий Видоменко
8 февраля 2024, 09:50
Марат Гельман считает, что вскоре диктатор Владимир Путин планирует устроить "перетряхивание" российский элит ‒ сразу после выборов.
Путин, Гельман
Как говорит Марат Гельман, диктатор Путин хочет, чтобы элита оставалась разобщенной / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот

Раскол в российских элитах может произойти разве что из-за царящей в ней атмосферы недоверия после ситуации с бунтом и последующей гибелью главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина. Об этом в интервью Главреду рассказал российский политтехнолог, галерист Марат Гельман.

"Действительно, без поддержки части номенклатуры все акции протеста будут быстро погашены. Мы уже видели, как это происходило в Беларуси и других странах. Что касается раскола номенклатуры, он может произойти, но не по причине стремления к чему-то хорошему, а из-за царящей в ней атмосферы недоверия после ситуации с Пригожиным. Там всех проверяют. В один момент какая-то часть номенклатуры может решить, что ее завтра снесут, и, пытаясь удержать свои позиции, она может пойти против других башен. Возможно, даже не против Путина, но апеллируя к нему. В отчаянии они перейдут за рамки допустимых границ из-за опасений того, что их завтра уберут. Так же, как и Пригожина. Пригожин ведь тоже пошел на этот шаг только после того, как первая ракета прилетела в лагерь ЧВК "Вагнера" со стороны войск Минобороны", ‒ сказал он.

Гельман считает, что вскоре диктатор Владимир Путин планирует устроить "перетряхивание" российских элит ‒ сразу после выборов.

видео дня

"Кроме того, Путин наверняка уже сейчас планирует провести замену кадров после выборов. У него так принято: поменять премьера, поставить других людей на определенные должности или провести декоративные изменения. К примеру, с точки зрения Путина, премьер-министр Мишустин слишком популярен. Если с Путиным что-то случится, автоматически исполняющим обязанности президента станет премьер Мишустин. А Путину нужно, чтобы власть оставалась у "кооператива Озеро" или Совбеза. Сохранить подобную конфигурацию можно только при слабом премьере. И поэтому Путину нужно поменять премьера, поскольку Мишустин действительно способен стать преемником Путина, если с ним что-то случится. Причем Мишустин способен не просто получить власть, но и удержать ее", ‒ сказал он.

Как говорит Гельман, диктатор Путин хочет, чтобы элита оставалась разобщенной.

"Думаю, что Мишустин, возможно, станет первым вице-премьером. Путин не хочет терять преданного человека, который, как для Путина, эффективно выполняет свои обязанности. Сложно сказать, какие еще могут быть изменения, но все эти ротации Кабмина приведут ухудшению ситуации с недоверием и проверками. На каждого кандидата есть свои папочки. Культивирование недоверия друг к другу – прямой путь к тому, что часть номенклатуры, опасаясь того, что ее вот-вот сожрут и уничтожат, может запустить определенные процессы", ‒ сказал он.

Кто такой Марат Гельман

Марат Гельман – российский политтехнолог, публицист, галерист, коллекционер и арт-менеджер. Бывший директор пермского музей современного искусства PERMM. В период с июня 2002 по февраль 2004 года был заместителем генерального директора Первого канала. Один из создателей Фонда эффективной политики.

Руководитель Европейского культурного центра Черногории.

Распад России

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Запад должен готовиться к фрагментации России, которая, по его словам, разворачивается уже сейчас. События в Башкортостане считаются лишь началом этого процесса, а события в Ичкерии, Дагестане и Татарстане свидетельствуют о наличии интересных процессов в этих регионах.

Кроме этого, в 2024 году возможны внутренние изменения в России, включая возможность дворцового переворота. Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов, считает, что шаткая ситуация в Кремле, борьба за власть и зачистка ближайших окружающих Путина могут привести к выводу российских войск из Украины.

Также военный эксперт Роман Свитан считает, что в России возможны бунты только в случае, если закончатся деньги. Он также утверждает, что даже при возможных дворцовых переворотах россияне найдут альтернативного лидера, похожего на Путина, а русское население может и не заметить изменений.

Вас могут заинтересовать такие материалы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Марат Гельман Владимир Путин Михаил Мишустин распад России
Реклама

Главное за день

Украина скоро может столкнуться с "серьезной проблемой": Шольц предупредил Запад

Украина скоро может столкнуться с "серьезной проблемой": Шольц предупредил Запад

09:40 Мир
РФ атаковала три региона Украины дронами: были "прилеты" в гражданскую инфраструктуру

РФ атаковала три региона Украины дронами: были "прилеты" в гражданскую инфраструктуру

07:25 Украина
Уже без границы: Сенат рассмотрит помощь Украине без миграционной реформы

Уже без границы: Сенат рассмотрит помощь Украине без миграционной реформы

07:02 Мир
Все главные новости

Последние новости

10:31

Экс-супруга Остапчука ошеломила фанатов и поведала о том, чем зарабатывала в 18 лет

10:11

Слава Каминская публично обозвала своего возлюбленного

10:09

Тест по картинке: в чем скрытая сила вашего разума

09:58

Оккупанты стягивают войска Росгвардии к границам Харьковщины: в ISW раскрыли план РФ

09:50

Политтехнолог пояснил, какую участь своей элите приготовил диктатор Путин

После 17 марта Россию ждут новые сталинские времена, начнутся массовые репрессии – ГельманПосле 17 марта Россию ждут новые сталинские времена, начнутся массовые репрессии – Гельман
09:40

Украина скоро может столкнуться с "серьезной проблемой": Шольц предупредил Запад

09:33

Принц Уильям впервые прокомментировал диагноз короля Чарльза

09:17

Теперь и Бен Аффлек: Бритни Спирс удивила очередным откровением

09:15

Только 1% людей найдут ошибку за 11 секунд: чрезвычайно сложная загадка

Реклама
09:07

В семье у звезды сериала "Люся интерн" случилось большое горе

09:01

Почувствует и Европа: из-за войны Украине грозит грозная стихия - климатолог

08:35

Данилов пояснил "важную и принципиальную вещь" в законе о мобилизации

08:10

Зачем США делать из Индии себе еще одного конкурента?мнение

08:07

РФ хочет воспользоваться моментом: у Байдена сказали, чем грозит задержка с помощью ВСУ

07:25

РФ атаковала три региона Украины дронами: были "прилеты" в гражданскую инфраструктуруФото

07:05

Что означает фразеологизм "прикритися фіговим листком": мало кто знает правильный ответВидео

07:02

Уже без границы: Сенат рассмотрит помощь Украине без миграционной реформы

06:10

Как Запад борется со зломмнение

05:55

Головоломка для тех, у кого удивительное зрение: надо за 6 секунд найти карандаш

05:24

Мебель будет в безопасности, а кот - счастлив: как правильно стричь когти пушистику

Реклама
04:00

"Сердце заводили - но не завели": вдова Билоножко рассказала о кончине артиста

03:43

Почему женское белье имеет маленькие банты спереди: ответ удивит всех

03:11

Тяжелобольная Тышкевич в романтичном настроении показала редкие фото со свадьбы

02:41

Головоломка на скорость: нужно найти число 2422 всего за четыре секунды

02:05

Как выжать сок из яблок без соковыжималки и другой техники

01:35

"Украина пока не может выйти на границы 1991 года": политолог сказал, когда это изменится

07 февраля, среда
23:55

"Все вмиг рухнет": Гельман назвал источник поражения Путина и причину войны с НАТО

23:22

Почему нельзя говорить "ви праві": языковед ошеломил ответомВидео

23:21

Евровидение-2024: израильская участница жила в РФ и пела в оккупированном КрымуВидео

23:20

ВСУ дронами разгромили весь артдивизион РФ: майор рассказал о боях под Бахмутом

22:56

"Он имеет свой план": эксперт рассказал о последствиях победы Трампа

22:29

В Сенате США провалили голосование за проект о финансировании для Украины

22:15

Первой из аристократок: немецкая принцесса стала очень смелой звездой обложки Playboy

21:53

Будут ли присылать повестки через е-кабинет: в ВР планируют изменить спорные нормы

21:41

Как понять, что начались осложнения после гриппа: что делать, чтобы не допустить их

20:59

"НАТО вступило в войну": Жданов раскрыл, как Путин провоцирует Польшу

20:45

Звезда "Клана ювелиров" рожала первенца под ракетными обстрелами

20:40

В российском Ижевске прогремел мощный взрыв: вблизи предприятия ВПК - зарево

20:33

Кто такой Такер Карлсон и почему над ним не надо смеятьсямнение

20:27

"Замороженная война в Украине": эксперт раскрыл, как изменится роль США в мире

Реклама
19:55

"Мы тушили пламя водой": в Киеве спасли детей из дома, по которому ударила РФ

19:45

Нужно найти 2 одинаковых дерева за 5 секунд: загадка для самых сообразительных

19:40

Вся Украина будет "плавать": где будет бушевать серьезная непогода

19:10

Лунный календарь на 8 февраля: что увеличит популярность среди друзей

19:10

Путин поставил новый дедлайн российскому командованию на войнемнение

19:06

Как обманывает Макдональдс: блогер-миллионник провела эксперимент

19:02

РФ использовала "чудо-оружие" для атаки по Киеву: ПВО сбила ракету "Циркон" - СМИ

19:00

3 вещи могут притянуть беду в вашу жизнь: что нельзя делать 8 февраля

18:58

Россия снова выпустила по Украине ракеты: в одной из областей прогремели взрывы

18:57

Водители поражены находкой скрытой кнопки в автомобиле: для чего она нужнаВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Лайфхаки
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Гороскоп
Китайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять