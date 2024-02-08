Политтехнолог пояснил, какую участь своей элите приготовил диктатор Путин

Марат Гельман считает, что вскоре диктатор Владимир Путин планирует устроить "перетряхивание" российский элит ‒ сразу после выборов.

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Как говорит Марат Гельман, диктатор Путин хочет, чтобы элита оставалась разобщенной / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот

Раскол в российских элитах может произойти разве что из-за царящей в ней атмосферы недоверия после ситуации с бунтом и последующей гибелью главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина. Об этом в интервью Главреду рассказал российский политтехнолог, галерист Марат Гельман.

"Действительно, без поддержки части номенклатуры все акции протеста будут быстро погашены. Мы уже видели, как это происходило в Беларуси и других странах. Что касается раскола номенклатуры, он может произойти, но не по причине стремления к чему-то хорошему, а из-за царящей в ней атмосферы недоверия после ситуации с Пригожиным. Там всех проверяют. В один момент какая-то часть номенклатуры может решить, что ее завтра снесут, и, пытаясь удержать свои позиции, она может пойти против других башен. Возможно, даже не против Путина, но апеллируя к нему. В отчаянии они перейдут за рамки допустимых границ из-за опасений того, что их завтра уберут. Так же, как и Пригожина. Пригожин ведь тоже пошел на этот шаг только после того, как первая ракета прилетела в лагерь ЧВК "Вагнера" со стороны войск Минобороны", ‒ сказал он.

Гельман считает, что вскоре диктатор Владимир Путин планирует устроить "перетряхивание" российских элит ‒ сразу после выборов.

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"Кроме того, Путин наверняка уже сейчас планирует провести замену кадров после выборов. У него так принято: поменять премьера, поставить других людей на определенные должности или провести декоративные изменения. К примеру, с точки зрения Путина, премьер-министр Мишустин слишком популярен. Если с Путиным что-то случится, автоматически исполняющим обязанности президента станет премьер Мишустин. А Путину нужно, чтобы власть оставалась у "кооператива Озеро" или Совбеза. Сохранить подобную конфигурацию можно только при слабом премьере. И поэтому Путину нужно поменять премьера, поскольку Мишустин действительно способен стать преемником Путина, если с ним что-то случится. Причем Мишустин способен не просто получить власть, но и удержать ее", ‒ сказал он.

Как говорит Гельман, диктатор Путин хочет, чтобы элита оставалась разобщенной.

"Думаю, что Мишустин, возможно, станет первым вице-премьером. Путин не хочет терять преданного человека, который, как для Путина, эффективно выполняет свои обязанности. Сложно сказать, какие еще могут быть изменения, но все эти ротации Кабмина приведут ухудшению ситуации с недоверием и проверками. На каждого кандидата есть свои папочки. Культивирование недоверия друг к другу – прямой путь к тому, что часть номенклатуры, опасаясь того, что ее вот-вот сожрут и уничтожат, может запустить определенные процессы", ‒ сказал он.

Кто такой Марат Гельман Марат Гельман – российский политтехнолог, публицист, галерист, коллекционер и арт-менеджер. Бывший директор пермского музей современного искусства PERMM. В период с июня 2002 по февраль 2004 года был заместителем генерального директора Первого канала. Один из создателей Фонда эффективной политики. Руководитель Европейского культурного центра Черногории.

Распад России

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Запад должен готовиться к фрагментации России, которая, по его словам, разворачивается уже сейчас. События в Башкортостане считаются лишь началом этого процесса, а события в Ичкерии, Дагестане и Татарстане свидетельствуют о наличии интересных процессов в этих регионах.

Кроме этого, в 2024 году возможны внутренние изменения в России, включая возможность дворцового переворота. Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов, считает, что шаткая ситуация в Кремле, борьба за власть и зачистка ближайших окружающих Путина могут привести к выводу российских войск из Украины.

Также военный эксперт Роман Свитан считает, что в России возможны бунты только в случае, если закончатся деньги. Он также утверждает, что даже при возможных дворцовых переворотах россияне найдут альтернативного лидера, похожего на Путина, а русское население может и не заметить изменений.

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