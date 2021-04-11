Польша припугнула Путина новыми санкциями из-за Донбасса

В польском МИД заявили, что свое будущее председательство в ОБСЕ будут использовать для деэскалации войны на Донбассе.
Правительство Польши осуществляет активные меры по усилению режима санкций против Российской Федерации за агрессивные действия против Украины. Власти выразили обеспокоенность значительной концентрацией войск у границ с Украиной, пишет РАР со ссылкой на Министерство иностранных дел Польши.
"Польша постоянно работает над усилением санкционного режима ЕС против России из-за ее агрессивной политики в Украине", - говорится в сообщении.
В МИД заявили, что напряжение в зоне конфликта систематически растет с начала года.
"С середины марта случаев нарушения условий перемирия является втрое больше, чем в январе и феврале, что подтверждают отчеты СММ ОБСЕ. Все чаще встречаются случаи очень интенсивных, провокационных обстрелов со стороны нелегальных вооруженных формирований, которые поддерживает Россия. Это приводит к серьезным инцидентам, в результате которых гибнут украинские солдаты", - говорится в сообщении.
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При этом в польском МИД заявили, что свое будущее председательство в ОБСЕ будут использовать для деэскалации войны на Донбассе.
"Наше беспокойство, так же как и союзников, вызывает сосредоточение российских войск вблизи украинских границ, в том числе в оккупированном Крыму и на Черном море", - говорится в сообщении.
Войска России у границ Украины - о чем ранее сообщал Главред:
- Пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков 7 апреля заявил, что войска России будут базироваться у границ Украины столько времени, сколько это понадобится Москве. Решение о сроках нахождения войск в приграничных с украинским государством районах определят военное руководство страны и президент Путин.
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 9 апреля объявил о том, что Украина не намерена проводить военную операцию с целью освобождения Донбасса и заявил о кампании по распространению ложной информации со стороны России. Киев стремится к миру, однако ВСУ дадут отпор противнику в случае провокаций.