УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Польша существенно изменила правила въезда для украинцев

27 декабря 2020, 18:43
Прослушать новость
Остановить

В Польше пояснили, кто из граждан Украины имеет право въезда в страну.

Польша,флаг
Польша изменила привила въезда для граждан Украины / УНИАН

С понедельника, 28 декабря, Польша изменила правила въезда граждан Украины на свою территорию, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Посольства Украины в Республике Польша.

Так, право въезда на территорию Республики Польша имеют украинцы, которые:

  • являются супругами или детьми граждан Республики Польша, или находятся под постоянной опекой граждан Республики Польша;
  • имеют Карту Поляка;
  • имеют право на постоянное или временное проживание на территории Республики Польша;
  • имеют право на выполнение работ на территории Республики Польша на той же основе, что и граждане Польши, имеют разрешение на трудоустройство или подтверждение намерения выполнения сезонных работ, подтверждение поручения на выполнение работ иностранцу на территории Республики Польша, выполняющие работу на территории Республики Польша или предоставляют документы, из которых следует, что выполнение работы начнется сразу после пересечения границы;
  • получают образование в Польше (ученики, студенты, слушатели, соискатели последипломного образования, докторанты) или являются лицами, сопровождающими учащихся;
  • являются учеными, которые проводят исследования на территории Польши;• члены семей (супруги, дети) гражданина Европейского Союза, Европейского Соглашения о свободной торговле (EFTA) — Стороны Соглашения о Европейском экономическом пространстве, или Швейцарии;
  • имеют разрешение на постоянное проживание или карту долгосрочного резидента страны-члена Европейского Союза, Европейского Соглашения о свободной торговле (EFTA) — Стороны Соглашения о Европейском экономическом пространстве, или Швейцарии, или члены их семей (супруги, дети), въезжающих в Польшу с целью транзита через ее территорию;
  • являются водителями транспортных средств сферы международных пассажирских, грузовых, или комбинированных перевозок и въезжают на территорию Польши в рамках выполнения служебных обязанностей;
  • является моряками, рыбаками, работниками морских добывающих или буровых платформ, которые въезжают в Польшу, с целью транзита через ее территорию к месту выполнения служебных обязанностей;
  • являются работниками дипломатических и консульских учреждений, представителями международных организаций и членами их семей, а также другие лица, пересекающие границу на основании дипломатического паспорта;
  • являются пассажирами воздушных судов, осуществляющих международный перелет из аэропорта, расположенного на территории государства, не подпадающего под запрет воздушного движения и принадлежат хотя бы к одной из вышеперечисленных категорий граждан Украины, или имеют вид на жительство в Грузии, Японии, Канаде, Новой Зеландии, Таиланде, Республике Корея, Тунисе, Австралии;
  • въезжают в Польшу на основании национальной визы с целью репатриации, или как члены семьи (супруги, дети) репатрианта;
  • въезжают в Польшу для участия в спортивных мероприятиях (спортсмены, тренеры, врачи, физиотерапевты, судьи, аккредитованные журналисты) при наличии подтверждающих документов от организатора соревнований;
  • въезжают в Польшу на основании визы, выданной с целью поработать по гуманитарным причинам, представляющим интерес для Польши, или являющемся ее международным обязательствам;
  • въезжают в Польшу на основании визы, выданной для участия в программе Poland. Business Harbour;
  • являются иностранными предпринимателями и представителями иностранных субъектов предпринимательской деятельности, которые въезжают в Польшу в коммерческих целях, которые в ответ на ноту дипломатического учреждения соответствующей страны, получили согласие на въезд министра иностранных дел Республики Польша.

Также освобождаются от обязанности пребывания на карантине после въезда на территорию Польши следующие категории граждан:

  • лица, имеющие справку о наличии у них прививки от COVID-19;
  • водители и члены экипажей авиа-, железнодорожных, судоходных и автотранспортных средств, чья профессиональная деятельность связана со сферой международных пассажирских, грузовых, или комбинированных перевозок и въезжающих на территорию Польши в рамках выполнения служебных обязанностей
  • инспекторы морской администрации въезжающих на территорию Польши в рамках выполнения служебных обязанностей;
  • пассажиры судов, курсирующих, а не заплывающих в порты третьих стран, между портами государств-членов Европейского Союза, Европейского Соглашения о свободной торговле (EFTA) — Стороны Соглашения о Европейском экономическом пространстве
  • лица, получающие образование в Польше (ученики + сопровождающее лицо, студенты, слушатели, соискатели последипломного образования, докторанты), а также, ученых, которые проводят исследования на территории Польши (при условии документального подтверждения факта обучения/научной деятельности);• лица, в январе 2021 года сдающие экзамен за восьмой класс, который проходит в школах для взрослых, где обучение заканчивается в осеннем семестре;• работники дипломатических и консульских учреждений, представители международных организаций и члены их семей, а также другие лица, пересекающие границу на основании дипломатического паспорта;
  • лиц, выполняющих работы на сельскохозяйственных предприятиях, расположенных в приграничных территориях обеих стран;
  • лица, имеющие разрешение на постоянное проживание или карту долгосрочного резидента страны-члена Европейского Союза, Европейского Соглашения о свободной торговле (EFTA) — Стороны Соглашения о Европейском экономическом пространстве, или Швейцарской Конфедерации, а также члены их семей (супруги, дети), въезжающие в Польшу с целью транзита по ее территории;
  • спортсмены, тренеры, врачи, физиотерапевты, судьи, аккредитованные журналисты, въезжающие в Польшу для участия в спортивных мероприятиях и имеющие подтверждающие документы от организатора соревнований;
  • медицинские работники, въезжающие на территорию Польши с целью трудоустройства в сфере здравоохранения
  • лица, пересекающие государственную границу Польши, что составляет внутреннюю границу ЕС, в рамках или с целью выполнения служебных обязанностей.

Коронавирус в мире:

  • Япония ввела запрет на въезд в страну всех граждан со всех государств мира из-за распространения нового штамма коронавируса.
  • 19 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что в Лондоне и на юго-востоке Англии с воскресенья вводится новый, четвертый уровень ограничений в связи с появлением более быстро распространяющегося штамма коронавируса.

новости Польши госграница Польша новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Польша существенно изменила правила въезда для украинцев». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Убить Путина: в РФ раскрыли заговор Гиркина с возвращением Донбасса УкраинеУбить Путина: в РФ раскрыли заговор Гиркина с возвращением Донбасса Украине Распад России: историк из США спрогнозировал, какие регионы "отпадут" первымиРаспад России: историк из США спрогнозировал, какие регионы "отпадут" первыми В Китае упал многотонный метеорит: опубликовано видеоВ Китае упал многотонный метеорит: опубликовано видео "Тонны оружия через Украину": Лукашенко объявил о задержании банды в Беларуси"Тонны оружия через Украину": Лукашенко объявил о задержании банды в Беларуси СМИ узнали о "смертельном ударе" США по Северному потоку-2СМИ узнали о "смертельном ударе" США по Северному потоку-2
Следующий материал

Последние новости

18:55
Названы пять редких и опасных симптомов коронавируса
18:49
Издевки над Зеленским: Саакашвили потребовал "почистить" СНБО Видео
18:43
Польша существенно изменила правила въезда для украинцев Видео
18:31
Гороскоп для всех на 28 декабря 2020 года: возможность заработка и скачок сил Видео
18:30
В Epic Games Store новый подарок – геймерам раздают очаровательный квест с неповторимым стилем
Реклама
18:11
Крабовые палочки полезны: в Минздраве удивили заявлением Видео
18:05
На Британию обрушился разрушительный шторм Видео
18:05
"Пик неприятностей": астролог назвал самый плохой день 2021 года Видео
17:58
Вакцина РФ от COVID-19 для Украины: у Путина сделали неожиданное заявление Видео
17:41
Телевизионный Геральт из Ривии отправил рождественский подарок актеру озвучивания Геральта в игре
17:40
В Турции за день произошло два мощных землетрясения​ Видео
17:34
В Одесской области из-за новогодней гирлянды вспыхнул дом
17:23
Полнолуние в декабре 2020: астролог назвала главные угрозы Видео
17:20
Кровавое "воспитание": в зоне ООС на Донбассе комбат зверски избил бойца ВСУ Видео
17:17
Страдают зубы: эксперт назвала опасное мясо Видео
16:59
Землетрясение, голод и эпидемия: появилось предсказание Нострадамуса на 2021 год Видео
16:50
Больных в сотни раз больше: врач назвал пугающее число пациентов с COVID-19 Видео
16:30
Instagram поделился деталями о работе алгоритма рекомендаций: что необходимо знать
16:13
​В Украину идет мощный шторм: синоптики предупредили об опасности​ Видео
16:08
В моду на 2021 год входят любимые кроссовки принцессы Дианы - фото Фото
Реклама
15:58
Шмыгаль раскрыл планы по закупке вакцины от коронавируса для Украины Видео
15:34
Вместо мамы и папы - "родитель 1" и "родитель 2": Шкарлет рассказал об изменениях в учебниках
15:26
Из-за температурной прихотливости препарата в Германии забуксовала вакцинация Видео
15:11
"Сердце Путина сильно резануло": в Кремле назвали огромную ошибку Зеленского
15:00
Эксперты Digital Foundry составили рейтинг игр с самой красивой графикой Видео
14:33
Песков обвинил Киев в пассивности по Донбассу Видео
14:23
"Ковбойская атака": у Путина раскипятились из-за санкций США против Северного потока – 2 Видео
14:00
В поисках вдохновения: простой и модный новогодний макияж 2021 - фото Фото
13:54
У Зеленского анонсировали "налоговые каникулы" для ФОПов: названы сроки Видео
13:52
В Кремле озвучили решение Путина насчет вакцинации от COVID-19
13:51
Создатели Assassin's Creed поделились концептами отменённой игры в сеттинге киберпанка Фото
13:48
В ТКГ по Донбассу заявили, что Кравчук бесит Москву Видео
13:23
Украинский историк назвал Деда Мороза прикрывавшим репрессии советским пропагандистом Видео
13:11
Онлайн-магазин Epic Games Store продолжает праздничную раздачу бесплатных игр
13:03
Врач "сбила" эйфорию из-за вакцинации от COVID-19 и указала на серьезную проблему Украины
12:33
Онлайн-обучение во время локдауна: Шкарлет раскрыл детали Видео
12:20
В Германии предупредили об угрозе ракетного удара по Европе Видео
12:00
Гороскоп для всех на 27 декабря 2020 года: темные события и встреча с будущим мужем Видео
11:59
Скандальный подарок Лаврову: в Сербии рассказали, как украинскую икону вывезли из Луганска
11:45
Расплата за помощь: СМИ узнали, каким ФОПам в локдаун грозят проверки, и что делать
Реклама
11:30
Коронавирус-мутант в Украине: врач предупредил об опасности Видео
11:16
Британские ученые испытывают сильное лекарство против коронавируса Видео
10:28
Убийство разведчика на Херсонщине: активист раскрыл подробности
09:54
Биткоин опять взлетел – за сутки стоимость криптовалюты превысила 27 тысяч долларов Видео
09:53
Зачем диктатору Путину проводить выборы в России мнение
09:27
Синоптик назвал регионы Украины, которым грозит самая противная погода
09:25
Киев лидирует по числу новых диагнозов COVID-19 за сутки Видео
08:44
Почему компромисс между властью и ФОПами невозможен мнение
08:42
В США расстреляли людей на съемках клипа и в боулинг-клубе, погибли подростки
08:16
Коронавирус в Украине 27 декабря – за сутки выявили более 6 тысяч случаев заражения Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять