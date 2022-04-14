Поражение России на Донбассе и свержение Путина до 9 мая: политолог назвал сценарий войны в Кремле

Попытка наступления российских войск может продлиться максимум 2 недели, после чего в Москве будут искать виноватых, считает Андрей Пионтковский.
Если Россия проиграет битву за Донбасс, глава Кремля Владимир Путин будет обеспокоен собственным поражением и начнет искать виноватых среди тех же военных. Он может попытаться их сместить или арестовать. Однако они могут нанести ответный удар, в результате которого на 9 мая Путин может быть отстранен от власти. Об этом заявил российский публицист Андрей Пионтковский.
В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что реакция в Кремле на ситуацию с провалом планов по захвату Киева помогает спрогнозировать последствия еще одного поражения. В случае нового проигрыша Путин попытается обвинить во всем военных. Возможны аресты. Однако и сами военные могут нанести удар по его режиму.
Читайте такжеПланы России по окружению ВСУ на Донбассе: у Байдена дадут оружие, которое требует Украина"Если даже поражение киевское привело к тем процессам в Москве, о которых мы говорили, то второе их обострит до предела. Или Путину нужно будет обвинить по существу всех военных, кроме, может быть, этого нового палача, которого он назначил, в неудачах и попытаться их сместить, арестовать. Или военные нанесут ему превентивный удар. Это логика вот таких режимов. Авторитарно-фашистского типа режима. Они не переживают военное поражение", - полагает Пионтковский.
По словам эксперта, наступление на Донецкую и Луганскую области может продлиться максимум 2 недели. Потом в Москве начнут назначать виновных. Вполне возможно, 9 мая Путина у власти уже не будет.
"Вся эта попытка Донбасского наступления, ну некоторые считают, что оно уже началось – вчера началось, сегодня, завтра, продлится максимум две недели. Значит, до 1 мая. А потом как раз первая майская неделя на разбор полетов в Москве. 9 мая мы увидим уже совершенно другой бункер. Кто-то должен быть виноват", - подчеркнул Андрей Пионтковский.
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Война России против Украины
Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил о военном вторжении на территорию Украины. Российские оккупанты не смогли решить свои задачи, после чего переключились на захват всех районов Донбасса. Чтобы, похоже, создать видимость "победы" в глазах россиян.
Советник главы ОП Алексей Арестович ранее заявил, что первая фаза наступления России на Донбасс уже началась. Вторую фазу они попытаются начать тогда, когда прибудет подкрепление. Атаки идут с северного и южного направлений.
Британская разведка информировала, что на Донбассе ожидается усиление военных действий. Обострение может произойти в ближайшие 2-3 недели. По информации британцев, россияне попытаются продвинуться в Краматорске, а также будут вести бои за юг в Херсоне и Николаеве.
Журналист Сергей Гармаш полагает, что если Украина одержит победу над Россией на Донбассе, силы украинской обороны должны гнать оккупантов до самой российской территории. Пока российское государство существует в своей имперской форме, покоя Украине не будет.
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