Посол Китая в США опроверг предоставление военной помощи РФ в войне против Украины

В Китае рассказали, оказывают ли военную помощь РФ / Reuters

Посол Китая в США Цинь Ган отрицает возможность того, что Китай отправит оружие и боеприпасы для поддержки войны России в Украине. По его словам, что Пекин "сделает все для деэскалации кризиса".

Любые сообщения о том, что Пекин может оказать военную помощь России, являются дезинформацией, заявил Ган в интервью CBS.

Он также заверил, что государство вместо помощи стране-агрессору отправляет гуманитарную помощь пострадавшим в Украине.

"Китай посылает продовольствие, лекарства, спальные мешки и детское питание, а не оружие и боеприпасы какой-либо стороне, и мы против войны", – заявил дипломат.

Он также добавил, что публичные осуждения и предостережения со стороны Запада не помогут, вместо этого необходима "хорошая дипломатия".

Переговоры США и Китая

18 марта состоялись телефонные переговоры президента США Джо Байдена и главы КНР Си Цзиньпина. Видеозвонок длился около двух часов, но лидеры двух государств не смогли преодолеть свои разногласия по поводу войны в Украине, сообщает Finantial Times.

Президент США предупредил главу КНР о "последствиях", если Пекин окажет военную помощь Кремлю. В свою очередь, китайский лидер раскритиковал "широкие и неизбирательные санкции", введенные Западом против России и других стран, если они станут на сторону Москвы.

"В Китае должны решить, как они хотят, чтобы книги по истории смотрели на них и оценивали их действия. Си Цзиньпин должен принять решение", – сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Ранее ряд западных СМИ сообщил, что РФ обратилась в Китай с запросом предоставить военную технику и поддержку в войне с Украиной, а также экономическую помощь, чтобы удержаться на плаву в условиях санкций.

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