Посол Украины в Беларуси после паузы вернулся в Минск

Дипломат приезжал в Киев для консультаций.
Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим отправился в Минск после визита в Украину в связи с консультациями в МИД.
Как сообщает Радио Свобода со ссылкой на посольство Украины в Беларуси, отношения между странами пока прохладные.
"Как уже отмечал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пока официальные контакты между нашими странами "поставлены на паузу", - сказал Кизим.
По словам дипломата, дальнейшее развитие беларуско-украинских отношений будет зависеть от многих факторов. Он подчеркнул, что важная составляющая - дальнейшее развитие событий в Беларусий в связи с массовыми акциями протестов.
Читайте такжеЖурналист назвал три причины победы протестующих в БеларусиКизим подчеркнул, что ключевой фактор - это взаимоотношения Беларуси и России, поскольку Минск во многом зависим от Кремля и ситуация остается непрогнозируемой.
Как известно, Кизим стал первым с истории независимой Украины послом, которого МИД вызвало для консультаций.
Протесты в Беларуси:
Напомним, в понедельник, 7 сентября, в центре Минска неустановленные лица похитили белорусского оппозиционного политика Марию Колесникову. Ее посадили в автобус, после чего транспортное средство скрылось с места инцидента.
Примечательно, в силовых структурах Беларуси утверждают, что у них нет информации о том, что Колесникова была задержана. Правоохранители проверяют сведения о ее похищении.
Добавим, Колесникова принимала участие в митинге 30 августа у дворца Лукашенко. В день рождения действующего президента Беларуси народ пришел к нему на разговор. Колесникова просила у оцепления резиденции встречи с главой РБ.