Посол Украины в Беларуси после паузы вернулся в Минск

Игорь Кизим / Фото: Радио Свобода

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим отправился в Минск после визита в Украину в связи с консультациями в МИД.

Как сообщает Радио Свобода со ссылкой на посольство Украины в Беларуси, отношения между странами пока прохладные.

"Как уже отмечал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пока официальные контакты между нашими странами "поставлены на паузу", - сказал Кизим.

По словам дипломата, дальнейшее развитие беларуско-украинских отношений будет зависеть от многих факторов. Он подчеркнул, что важная составляющая - дальнейшее развитие событий в Беларусий в связи с массовыми акциями протестов.

Читайте такжеЖурналист назвал три причины победы протестующих в БеларусиКизим подчеркнул, что ключевой фактор - это взаимоотношения Беларуси и России, поскольку Минск во многом зависим от Кремля и ситуация остается непрогнозируемой.

Как известно, Кизим стал первым с истории независимой Украины послом, которого МИД вызвало для консультаций.

Протесты в Беларуси: