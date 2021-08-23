"Поставить Россию на место": США сделали заявление на Крымской платформе

Министр энергетики США заявила о поддержке Украины от имени Джо Байдена.
На саммите Крымской платформы представитель США, министр энергетики Дженнифер Грэнхолм заявила, что Америка намерена поставить Россию на место.
Она отметила, что США вместе с Украиной осуждают незаконную аннексию Крыма.
Также министр энергетики США заявила о поддержке Украины от имени Джо Байдена.
"США гордятся тем, что на протяжении 30 лет мы были с вами. Мы поддерживаем вашу борьбу с российской агрессией. Мы уже предоставили 4,9 млн долларов помощи Украине. Мы будем оказывать поддержку ВСУ, в частности по защитному оружию и оборудованию, для разрешения конфликта", - заявила Грэнхолм.
Она также высказала негативно в сторону РФ.
"Мы хотим поставить Россию на ее место и мы хотим добиться прекращения ее вмешательства на востоке Украины и в Крыму", - добавила Грэнхолм.
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Крымская платформа 2021
В сентябре 2020 года Владимир Зеленский анонсировал создание Крымской платформы. Цель инициативы – объединить силы по деоккупации Крыма.
В учредительном саммите принимают участие 46 стран и международных организаций. В Киев прибыли 14 глав государств, правительств и ЕС.
Ряд стран также представлен на уровне послов.
Саммит формируют 4 тематические панели: о непризнании попытки оккупации Крыма, милитаризации Азово-Черноморского региона, пути реинтеграции Крыма через права человека и устойчивое развитие, восстановлении прав крымскотатарского народа.
Незаконная аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ.
Позже Россия незаконно аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.
Киев считает Крым украинским. Украина и ряд западных государств наказали Москву за захват полуострова – ввели санкции.