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Появилось видео смертельного крушения самолета в Турции

14 августа 2021, 21:37
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На кадрах видно, как самолет сбрасывает воду на лесной массив. Затем воздушное судно со снижением начинает уходить вправо.

Крушение самолета попало на видео

Момент крушения пожарного самолета Бе-200 в Турции попал на видео. Также появились кадры с места падения воздушного судна, Тelegram-канал Подъем в субботу, 14 августа.

На кадрах видно, как самолет сбрасывает воду на лесной массив. Затем воздушное судно со снижением начинает уходить вправо. Через несколько секунд на видео Бе-200 врезается в гору - видны вспышка и черное облако.

На втором ролике, снятом с борта вертолета, показно место крушения самолета. На земле видны горящие обломки воздушного судна и столб черного дыма.

Сегодня Главред писал о том, что российский самолет-амфибия Бе-200 потерпел крушение на юго-востоке Турции в субботу, 14 августа. Экипаж Минобороны РФ помогал тушить лесные пожары в курортной стране.

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На борту судна находились восемь человек, из которых пятеро россиян. Как сообщает телеканал NTV, все они погибли.

Напомним, Турция только успела несколько ликвидировать масштабные лесные пожары на юге страны, как по ее северной части ударили мощные ливни и смертоносные паводки. На данный момент число жертв наводнений и селевых потоков в Черноморском регионе Турции достигло 40 человек. Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу назвал стихию самым страшным паводком из тех, что он видел до сих пор.

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