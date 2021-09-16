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Пожарный в Польше побил детей из Украины: у одного из мальчиков сломан нос

16 сентября 2021, 14:43
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Жестоким поведением мужчина пытался "воспитать" детей.

полиция Польша
Мужчине теперь грозит 5 лет тюрьмы / Фото fakty.interia.pl

В польском городе Быдгощ на прошлой неделе мужчина напал на двух мальчиков из Украины. О преступлении из-за национальной принадлежности, говорят в полиции, речь не идет.

К правоохранителям обратилась мать одного из избитых ребят на следующий день после инцидента. Одному пострадавшему 8 лет, второму – 10, пишет Onet.

По предварительной информации, мужчина начал проявлять агрессию якобы из-за того, что украинские дети заняли самокат у его сына, а затем не хотели его возвращать владельцу.

Жестоким поведением мужчина пытался "воспитать" детей. Сначала поляк потянул их к своему автомобилю. После этого он начал рукоприкладство. У детей есть телесные повреждения, а у старшего парня сломан нос.

Читайте также"Глупое стечение обстоятельств": избившие 2-летнего ребенка в Одессе родители раскаялисьИзвестно, что виновник скандала работает в Польше пожарным. Его уже отстранили от работы. Пока только на 3 месяца. Поляку предъявили обвинения в ограничении свободы передвижения двух мальчиков, нарушении телесной неприкосновенности и нанесении телесных повреждений. За содеянное ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Ранее мы сообщали, что в Сумской области отец расправился со своим трехлетним сыном, после чего бросил его тело в лесополосе. Преступление произошло в городе Глухов Шосткинского района.

Автор: Сергей Кущ
viber
Польша
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