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Позиция Германии четкая: Украина должна вступить в НАТО - Бербок

Анна Косик
4 ноября 2024, 19:09
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Германия видит Украину в НАТО и еще одной организации, однако четких сроков представительница страны не озвучила.
Бербок, НАТО и Украина
Представительница Германии объявила о дополнительной помощи Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что сказала Бербок:

  • Германия поддерживает Украину на пути в НАТО и ЕС
  • В Германии выделяют помощь Украине в преддверии зимы

Вступление в НАТО и Европейский Союз являются составляющими будущего Украины. Об этом во время пресс-конференции заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, передает "РБК-Украина".

Она предупредила, что кремлевский диктатор Владимир Путин пытается всячески препятствовать Украине вступлению в Альянс, но западный мир несмотря на это, в частности Германия поддерживает такое намерение.

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"Какова позиция Германии? Четкая - будущее Украины и в ЕС, и в НАТО. Это мы заявили в декларации НАТО в Вашингтоне летом этого года", - подчеркнула Бербок.

Глава МИД Германии также привела пример Финляндии и Швеции, ведь вступление этих стран в НАТО было свободным решением и они четко заявили о своей позиции, как и сейчас заявляет о своих намерениях Украина.

Кроме этого Бербок объявила о выделении дополнительной помощи для Украины в размере 200 миллионов евро. Она будет направлена на усиление Украины перед зимой.

Эти средства направят на отопление домов у линии фронта и обеспечение украинцев предметами первой необходимости в холодное время, например, одеялами и пальто.

вступление в НАТО инфографика
Вступление в НАТО / Инфографика: Главред

Кто такая Анналена Бербок

Анналена Бербок - немецкий политический и государственный деятель. Министр иностранных дел Германии. Сопредседатель партии Союз 90/Зеленые (совместно с Робертом Хабеком) с 2018 по 2022 год. С 2013 года Бербок является депутатом Бундестага.

11 января 2023 года совершила внезапный визит в Украину. В частности, посетила Харьков, где осмотрела разрушения и выступила с заявлением в поддержку Украины, объявив о выделении дополнительных 40 млн евро.

24 января 2023 года на заседании ПАСЕ во время дебатов о поставках танков Бербок призвала Совет Европы к сплоченности со словами: "Мы ведем войну против России, а не друг с другом".

Вступление Украины в НАТО - что известно

Напомним, в СМИ появилась информация, что США больше не против приглашения Украины в НАТО. Если Камала Харрис победит на президентских выборах в США, действующий президент Джо Байден может начать работу над приглашением Украины в Альянс еще во время переходного периода.

Ранее Главред писал, что по словам пресс-секретаря президента Сергея Никифорова, приглашение Украины в НАТО - это первый пункт плана победы президента и надежный путь к справедливому и прочному миру.

Накануне стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что Украина получит приглашение для дальнейшего вступления в НАТО в соответствии с международно признанными границами.

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