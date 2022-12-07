Позор России увидел весь мир: эксперт раскрыл детали взрывов на аэродромах в РФ

Международные наблюдатели за войной увидели, что хваленую российскую ПВО можно с легкостью обойти.

Эксперт раскрыл детали взрывов на аэродромах в РФ / Соцсети

Взрывы на аэродромах в Саратовской и Рязанской областях России показали, что российская ПВО не может обеспечить защиту своих военных объектов.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в своем Telegram отметил, что беспилотник, в использовании которого для удара по аэродромам Россия обвинила Украину, было бы тяжело не заметить.

"В России произошла череда инцидентов, и Конашенков заявил, что виной тому якобы был украинский БПЛА "Стриж". Не знаю, в курсе генерал-словоблуд относительно того, что "Стриж" это советский, отсталый и примитивный БПЛА размером практически с F-16, гудящий, как предвестник Апокалипсиса, или нет, но своим перлом он лишь опозорил российскую ПВО", – объяснил Коваленко.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр окончил Одесскую Академию связи. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Эксперт отметил, что международные наблюдатели за войной увидели, что вне зависимости от того, что именно нанесло удар по российским аэродромам, оно обошло хваленую российскую ПВО и выполнило эту задачу.

"То есть эти наблюдатели, которых неистово боятся в Кремле, видят не только то, что "вторая" армия в мире тянет в зону боевых действий в Украину танки Т-62 и гаубицы Д-1, но то, что у нее по сути нет ПВО", – подчеркнул Коваленко.

Эксперт также напомнил, что российское ПВО уже "позорилось" в Сирии и Ливии. Кроме того, именно системы российского производства "азербайджанская армия щелкала как семечки в Карабахе".

"Российское ПВО? Покупателей этого хлама поздравляю с их капиталовложением. Но главное не поздравление. Главное, что теперь об этом знают все! Абсолютно все", – резюмировал Коваленко.

Взрывы на аэродромах России

В понедельник, 5 декабря, в Энгельсе Саратовской области на российской военной авиабазе прогремели взрывы. По предварительным данным, неизвестный ударный беспилотник упал на взлетно-посадочную полосу, после чего произошел взрыв. Было повреждено минимум два бомбардировщика Ту-95.

В Минобороны РФ подтвердили удар по военным аэродромам в Саратовской и Рязанской областях. В результате ликвидированы трое военных РФ, также нанесены повреждения боевым самолетам оккупантов, говорится в сообщении Минобороны РФ.

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что взрывы на двух стратегических аэродромах в России могут сорвать кампанию РФ с атак на объекты инфраструктуры и энергосетей Украины.

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