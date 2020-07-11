Мечеть в соборе Святой Софии: Эрдоган резко ответил на критику

Эрдоган заявил, что никакая критика не заставит его изменить решение / Jacobin

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на критику Евросоюза и ряда государств относительно превращения собора Святой Софии в мечеть.

Президент заявил, что ничто не заставит его изменить свое решение.

Об этом сообщает турецкое информационное агентство Анадолу.

По словам Эрдогана, страны, которые не могут побороть исламофобию на своей территории, критикуют Турцию за использование своего суверенного права изменить статус собора Святой Софии.

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"Турция приняла решение об изменении статуса Айя-Софии из музея в мечеть основываясь на желании и воле народа. Мнение других стран не может повлиять на наше решение", - подчеркнул президент Турции.

Как ранее сообщалось, в Стамбуле городские власти приняли решение, согласно которому собор Святой Софии из музея снова станет мечетью.

Такое решение Турции подверглось шквалу критики со стороны Европейского союза, Соединенных Штатов Америки, ЮНЕСКО и ряда стран Европы.

В частности, США выразили разочарование в связи с преобразованием собора Святой Софии в мечеть и призвали сохранить доступ к нему для всех посетителей.