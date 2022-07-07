Премьер Великобритании Борис Джонсон сегодня объявит о своей отставке – BBC

Борис Джонсон сегодня объявит о своей отставки с поста лидеров консерваторов / paparazzi.ru

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сегодня объявит о своем уходе с поста лидера консерваторов. При этом он останется главой британского правительства до осени. Об этом сообщает ВВС.

"Как мы сообщали, сегодня Борис Джонсон уйдет с поста лидера консерваторов и останется премьер-министром до осени. Сегодня Джонсон публично объявит о своей отставке. Представитель № 10 сказал: "Сегодня премьер-министр сделает заявление стране", - отмечает издание.

"Этим летом состоится гонка за лидерство в Консервативной партии, и новый премьер-министр будет назначен на съезде партии тори в октябре", - говорится в сообщении.

Sky News также сообщает, что Джонсон может уйти с поста на фоне массовых отставок членов правительства. На Даунинг-стрит готовится заявление об отставке премьер-министра.

"Борис Джонсон уходит в отставку. Представитель главы правительства сказал: "Сегодня премьер-министр сделает заявление для страны". Отдельно премьер-министр поговорил с председателем Комитета 1922 года сэром Грэмом Брэди. Он сказал, что уйдет в отставку, и новый лидер Консервативной партии должен быть назначен к моменту партийной конференции в октябре, сообщил источник на Даунинг-стрит", - пишет издание.

Напомним, британский премьер Борис Джонсон публично пообещал покинуть свой пост, если больше не сможет помогать Украине в войне с Россией. Такое заявление чиновник сделал во время очередной пресс-конференции в конце июня.

В начале июня состоялось заседание британской Консервативной партии, на котором решался вопрос о выражении вотума доверия Борису Джонсону. Тогда "за" его кандидатуру проголосовали 211 депутатов-консерваторов. Против выступили 148. Таким образом, Джонсон остался на посту премьера.

Как известно, Борис Джонсон с самого начала полномасштабного вторжения России активно поддерживал Украину. Он выступает за предоставление Киеву достаточной военной помощи, а также пообещал миллиарды фунтов стерлингов финансовой поддержки.

Кроме того, Джонсон дважды с конца февраля приезжал в Киев и проводил переговоры с Владимиром Зеленским.

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